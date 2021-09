Un pequeño conato de incendio ha hecho saltar las alarmas en una vivienda situada en la calle Pablo Iglesias de Castelló. El suceso ha ocurrido pasadas las 20.00 horas.

Hasta el lugar del incidente han acudido diversas patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional. Según han confirmado fuentes oficiales, el origen del incendio ha sido un electrodoméstico de la cocina de la vivienda.

No ha sido necesaria la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Castelló para dar por extinguido el fuego, que por suerte no ha ido a mayores. No se ha tenido que lamentar ningún daño personal.