La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Cádiz y Madrid que presuntamente defraudaron 4.298.601 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de unas sociedades limitadas que contrataron a más de 10.000 trabajadores.

Las investigaciones, según ha informado este martes la Policía, se iniciaron tras una denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los agentes pudieron constatar que el fraude se había realizado a través de un grupo de empresas formado por ocho sociedades que estaban a nombre de diferentes testaferros para ocultar la identidad del verdadero responsable.

El impago sistemático de cotizaciones se produjo desde el año 2008 hasta el 2020 por parte de cuatro sociedades que, paralelamente, aumentaban sus plantillas.

"A pesar de acumular una deuda superior a los cuatro millones de euros, contrataron a más de 10.000 trabajadores aparentando una fuerte actividad empresarial", explica la Policía en la nota, que no precisa a qué actividad se dedicaban estas sociedades.

Los agentes pudieron demostrar los fuertes ingresos y elevados beneficios que tenían estas empresas, que, a pesar de ello, se negaban a sufragar la deuda con la Seguridad Social.

Contaban con una sociedad patrimonial que había comprado inmuebles por valor superior a 2.500.000 euros, unos bienes que ocultaban para no saldar la deuda.

Además, los agentes han detectado actos fraudulentos cometidos por los seis detenidos con el objetivo de ocultar información en las liquidaciones efectuadas por las sociedades investigadas, tales como no dar de alta a trabajadores, exigir más horas de trabajo que las estipuladas en los contratos, no facilitar vacaciones o no pagar los salarios.