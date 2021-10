Una vecina de Moncofa: «Cuando me puso el cuchillo en el cuello yo me vi muerta»

La víctima aseguró que el procesado le controlaba el móvil y le cerraba la puerta del domicilio para que no saliera. «El día de los hechos estaba él bebiendo una botella de anís, aunque yo le decía que no lo hiciera. De repente cogió un cuchillo, se puso encima de mí y me tapó la boca», relató la mujer a los magistrados. Asimismo, recordó que el varón colocó el arma blanca en su cuello y la amenazó: «Me dijo que llevaba un mes y medio planeándolo y que llevaba al demonio dentro». La víctima aseveró que pudo esquivar una puñalada que su entonces pareja le lanzó, supuestamente, al abdomen y que paró el siguiente intento de apuñalarla con la mano, causándole el filo del cuchillo lesiones.

«Me gritó que me mataría y luego se degollaría», afirmó la mujer a preguntas de la fiscal.

Los forenses que declararon como peritos en la vista oral celebrada ayer en la Sección Segunda confirmaron que las lesiones de la víctima eran compatibles con su relato. Por lo que respecta al intento de apuñalamiento en el abdomen, los doctores puntualizaron que «siempre es un lugar complejo, donde se encuentra la arteria renal, el bazo o el diafragma».

La Guardia Civil de Nules y la Policía Local de Moncofa actuaron en el suceso después de que la mujer lograra salir de la casa y pedir auxilio. «El acusado nos dijo cuando lo detuvimos que lo lleváramos preso porque había sido él», explicó uno de los miembros de la Benemérita actuante.

La declaración del acusado

Por su parte, el procesado lo negó todo durante su declaración. Admitió que su relación de pareja estaba deteriorada y que fue la mujer quien propuso poner fin al noviazgo. Aseguró que él lo aceptó y negó que se produjera una discusión entre ambos.

El hombre mantuvo que cogió el cuchillo de la cocina para cortar un limón y servirse una copa y sostuvo que fue la mujer la que «se abalanzó» sobre él y se cortó «sola» en una de las manos.

Tras toda la prueba testifical y pericial, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. La fiscal introdujo una modificación al pedir una indemnización de 8.000 euros para la víctima por los daños morales y otros 120 por las lesiones sufridas --una responsabilidad civil que no estaba contemplada antes--. El caso quedó ayer visto para sentencia.