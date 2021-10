Bomberos al rescate de un buitre en apuros en Vinaròs

Aunque suelen llamar la atención, desde el Consorcio Provincial de Bomberos aseguran que los rescates de animales son una misión de lo más común en el día a día de sus efectivos. El último ejemplo se produjo ayer por la tarde, cuando se recibió un aviso para rescatar a un buitre que estaba posado en la cubierta de una nave comercial de Vinaròs.

Los bomberos responden a este tipo de servicios como lo harían en cualquier otro. Se movilizan los medios necesarios para garantizar la seguridad de la especie que se encuentra en apuros, aunque unas veces las víctimas llaman más la atención que otras. Y es que, a pesar de que los buitres, después de una época en grave riesgo de desaparición en la provincia, con apenas 3 parejas identificadas en la Tinença de Benifassá allá por 1973 --según un informe publicado por Seo Birdlife--, tienen una presencia destacada en Castellón. De hecho, más del 90% de la población existente en la Comunitat se encuentra en esta provincia, en especial en la zona norte. Así, avistar uno de estos espectaculares ejemplares en los parajes agrestes de Els Ports o el Maestrat no es tan raro. Verlo posado sobre establecimiento comercial tan cercano al casco urbano, ya es otra cosa. Siempre llama la atención.

Los expertos insisten en que los animales salvajes no abandonan su entorno natural si no es por necesidad, en busca de alimento, o porque tienen algún problema, y ese debió de ser el caso del ejemplar de buitre rescatado en Vinaròs. Como relatan desde el SIAB, los bomberos esperaron a que anocheciera para intervenir, aunque el buitre en ningún momento se mostró agresivo o a la defensiva ni puso problemas en su rescate. Personal del departamento de conservación de aves rapaces de la Generalitat valenciana se hizo cargo de él.

Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, esta ave que destaca por su gran envergadura y por su impresionante vuelo planeado, también ha llegado a verse en el entorno urbano de Castelló en más de una ocasión, con la consiguiente sorpresa para los viandantes, aunque biólogos insistieron en que su presencia por estas latitudes no es tan extraña.

Salvan a un perro

Pero este no ha sido el único rescate animal que se ha producido en los últimos días. A final de semana, efectivos del parque de bomberos de la Plana Baixa respondieron a una llamada similar. Esta vez, el animal en peligro era un perro que estaba en el interior de una balsa de riego en Burriana y no podía salir. Acudieron al punto indicado, sacaron al can del agua y comprobaron que llevaba chip, por lo que pudieron devolvérselo a su propietario.

Por desgracia, este resultado no siempre es tan satisfactorio cuando de caída de animales en balsas se refiere. De hecho, desde hace años colectivos animalistas exigen una normativa que obligue a los propietarios de estas instalaciones de riego para que instalen rampas que permitan salir a cualquier especie que caiga en su interior, normalmente al acudir a beber.