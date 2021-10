Piden seis años por estafar a un incapacitado al vender un solar en Castellón

Seis años de prisión es la pena que solicita la Fiscalía para un hombre acusado de un presunto delito de estafa para obtener un solar de Nules propiedad de una persona incapacitada.

El juicio, que está señalado para el próximo lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, abordará los hechos que se remontan al año 2003, cuando el procesado «con claro ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y aprovechándose de las circunstancias personales» del demandante suscribió un contrato privado para obtener más de la mitad del terreno de su propiedad a cambio de entregarle un almacén en la planta baja de la nueva construcción a desarrollar, según detalla el escrito del Ministerio Público.

Otro acuerdo

No obstante, los acontecimientos objeto del litigio no se limitaron al mencionado acuerdo. Meses más tarde, en noviembre del 2003, el acusado se hizo con la escritura de la totalidad del solar por un precio de 78.000 euros, estando aún pendiente la entrega del espacio en la nueva edificación. Ninguna de las dos contraprestaciones llegó a materializarse nunca, según la Fiscalía, y en agosto del 2005 el procesado envió un burofax a la víctima exigiéndole «sin justificación alguna» el pago de 12.480 euros para escriturar el almacén, lo que le llevó a no comparecer a causa de no disponer de esta cuantía ni entender el motivo de la petición. Con esto, el encausado enajenó el local a terceras personas por un precio de 60.000 euros en el año 2009.

El propietario del solar optó finalmente ante los incumplimientos por presentar denuncia al haberse apropiado el acusado de la totalidad del terreno sin abonar los 78.000 euros ni tampoco hacer entrega del almacén.

Indefensión

El mismo documento del Ministerio Público recoge que la víctima en el momento de los hechos padecía «un retraso mental leve o de inteligencia límite asociado a un deterioro cognitivo, por lo que estaba considerado médicamente incapaz de realizar contratos u otro tipo de habilidades económicas o administrativas, con situación de indefensión frente a otras personas». De hecho, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Nules confirmó este extremo e incapacitó judicialmente al varón en el año 2013.

En sus conclusiones provisionales la Fiscalía solicita la pena de seis años por un delito de estafa, así como la indemnización de 78.000 euros más la cantidad que se acuerde por el valor del almacén, los correspondientes intereses, las costas procesales y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 20 euros.