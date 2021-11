Dos incendios en sendas viviendas de la Vall y Orpesa

Tras el aparatoso incendio que se ha producido esta mañana en Peñíscola, que ha afectado a varios contenedores y un vehículo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que movilizar esta tarde a varias dotaciones para intervenir en la extinción de dos fuegos en sendas viviendas, el primero en la Vall d'Uixó y el segundo en Orpesa.

El servicio realizado por los bomberos del parque Plana Baixa ha consistido en evitar la propogación de las llamas en la cocina de un edificio de dos alturas. El suceso se ha circunscrito a la primera planta. La estancia ha quedado totalmente calcinada. Como han confirmado fuentes del SIAB, solo se han producido daños materiales —el mobiliario de la cocina está inservible—, pero no se han visto afectadas personas.

Rescate de un perro

La segunda intervención, la que los llevó hasta Orpesa, también se ha completado. En ella han participado operativos del parque Planta Alta. Como han informado desde el SIAB, las llamas han afectado a un bajo donde no había ninguna persona en el momento del suceso, aunque sí un perro, al que los bomberos han podido rescatar salvándole la vida. El fuego se ha quedado limitado en una única estancia, donde había varios muebles, entre ellos unas sillas y un sofá, que han quedado inservibles. Aunque no se ha extendido a otras habitaciones, el humo sí que ha afectado a toda la vivienda que, según ha podido saber este periódico, no estaba en las mejores condiciones posibles. La Policía Local se ha hecho cargo del perro con el propósito de devolver a sus propietarios en cuanto puedan localizarlos.

