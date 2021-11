Pelea con amenazas e intervención policial a la salida de un pub de Castelló

Al parecer, esta persona también presentaba unas lesiones leves, que requieren de la denuncia del agraviado para su persecución.

Los hechos sucedieron sobre las 3.00 de la madrugada y las voces de los implicados alertaron a varios vecinos, quienes no dudaron en contactar con la Policía Local y grabar el suceso con sus teléfonos móviles desde sus ventanas y balcones.

Otra noche de altercados

A finales del mes de octubre este diario informó sobre una doble pelea en los alrededores de la plaza Borrull de Castelló, concretamente en las calles Prim y Santo Domingo. Patrullas de la Policía Local y de la Nacional tuvieron que intervenir en dos momentos diferentes de la noche para frenar los altercados causados por un grupo de jóvenes que se liaron a puñetazo limpio. Fueron los testigos de los enfrentamientos quienes avisaron telefónicamente a los agentes y es que los implicados se enzarzaron en un violento enfrentamiento en presencia de decenas de personas que cenaban en tres restaurantes muy cercanos.

El primero de los hechos se produjo sobre la medianoche. «Nos cortaron el paso. Me cogieron del brazo, me giraron y me golpearon la cara», ha relatado una de las víctimas, que prefiere ocultar su nombre para preservar su identidad. El varón ha explicado a Mediterráneo como, de forma sorpresiva, sus compañeros del equipo de baloncesto y él fueron atacados por hasta siete jóvenes de origen árabe con una edad sobre los 20 años al caminar por la calle Prim después de cenar.