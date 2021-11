Un vecino de Sagunt tuvo que ser atendido en el centro de salud tras sufrir el ataque de un perro mientras paseaba por la calle Emilio Llopis, junto al Asilo.

Este hombre de 76 años acabó con una herida en su pierna derecha provocada por la mordedura de un can que «no llevaba bozal», revelaba el afectado.

Sin embargo, más allá de su dolencia, el hombre se mostraba indignado con el «engaño al que había sido sometido, puesto que las supuestas propietarias del animal le dieron datos personales falsos para eludir cualquier responsabilidad, una situación que le impide denunciar los hechos con datos y conocer el estado del perro, que es lo que verdaderamente le preocupa. «Yo no sé si el perro está vacunado, imagínate que tiene la rabia o alguna enfermedad...», lamentaba a Levante-EMV muy angustiado.

El suceso se producía durante el paseo que este vecino daba por la zona alta de Sagunt cuando al pasar junto a dos menores que portaban un perro, «éste se abalanzó sobre mí, sin más ni más, dándome un mordisco en la pierna derecha» que le obligó a acudir al centro de salud para su cura, ya que la herida sangraba y presentaba mal aspecto, además de para prevenir cualquier complicación, explicaba el herido. Con anterioridad, este vecino pidió a la pareja de menores un número de teléfono , una dirección y un nombre para poder localizarlas en caso de que se necesitaran saber datos sobre el animal; chip, sus vacunas... Todo lo rápido que pudo y casi en shock por lo sucedido, puedo apuntarlos.

Engaño

Tras preguntar, la de mayor edad le dijo que vivían en el Port, un dato que extrañó al afectado. «Pensé ¿qué hace paseando esta joven por aquí al perro cuando vive en el Puerto?, pero no le di más importancia». «La sorpresa ha sido cuando he llamado al teléfono y no existe. Sospecho que me dio un nombre falso», añadía.

La mayor preocupación de este vecino, quien quería describir los hechos ante la Policía Local de Sagunt, es ahora que el perro fuera portador de alguna enfermedad que pudiera transmitirle aunque también asegura mostrarse «indignado» con «la falta de responsabilidad y el incivismo que existe en nuestra sociedad».

Además de lamentar esta situación, hacía un llamamiento a que «se haga cumplir la ordenanza de tenencia de animales que obliga a determinados perros a llevar bozal por la calle , la policía haga controles y ponga las multas que sean necesarias para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder».

En cuanto a las heridas provocadas por el can, de momento a él le han requerido un tratamiento con una pomada antibacteriana y la toma de antibióticos.