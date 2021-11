La muerte solitaria del estafador Almudí Breto se convierte en el último regate a sus víctimas

A su cita con el banquillo de los acusados del juzgado número 2 de Arenys de Mar, José Luís Almudí Breto (Teruel, 1952) llegó puntual, vestido con un traje elegante y camisa blanca desabrochada bajo la nuez. Por última vez le contó a su abogado del turno de oficio que aquella denuncia por estafa de 8.250 euros, a una mujer a quien engañó fingiendo que trabajaba de médico en el hospital Vall d'Hebron, iba a solucionarse enseguida. El letrado, Albert Ramentol Sabaté, le miró y tuvo la misma sensación que en los encuentros anteriores: que solo él se creía lo que contaba. El juicio terminaría en condena de un año de cárcel. Aquel 24 de marzo de 2021, Almudí, a la salida del juzgado, contó también otra vez a su abogado que debía marcharse a Valencia a cerrar un trato importante. Ramentol, cada vez más consciente de que había pocas de las que contaba que fueran ciertas, no pudo reprimirse preguntarle si a Valencia no iría a tomar el sol. Aquello no gustó a Almudí. Abogado y cliente no volvieron a verse. El extrabajador del Ayuntamiento de Barcelona, que acumuló seis denuncias por estafa tras jubilarse, entre 2017 y 2020, falleció a las pocas semanas. Y nadie se dio ni cuenta. Así de solo estaba.