Tan solo un euro es lo que exigió a la camarera del bar Pasiones de Zaragoza. Eso sí lo hizo botella en mano y amenazando a la camarera con "rajarle su cara bonita". Eso le ha valido a Agustín Salguero, a pesar del mísero botín, una condena de cuatro años y tres meses de cárcel.

Los hechos por los que acaba de ser condenado tuvieron lugar a las 11.00 horas del 22 de febrero de 2020 de este establecimiento hostelero situado en la calle Miguel de Ara. El condenado se dirigió a la empleada, mientras portaba un botellín de cerveza exigiéndole la entrega de un euro, a lo que ella se negó, aproximándose entonces otro cliente al que le pidió la misma cantidad de dinero. La camarera se interpuso y Agustín Salguero le dijo: "Te voy a rajar esa cara tan bonita que tienes, me cago en tus muertos hija de puta, dame un euro y me voy, me da igual que llames a la Policía, que te voy a rajar la cara, dame el euro", repitiéndole estas expresiones en más ocasiones, tras lo cual, le propinó una bofetada en la cara. Ella acabó dándole el euro para que se marchara.

Mientras salía del establecimiento, Agustín Salguero le espetó: "Llama a la Policía si quieres, me da igual ir detenido, bueno, no la llames, que, si la llamas te vas a enterar, ya sabes lo que hay, cómete mis mierdas".

La magistrada firmante de la sentencia señala que el encausado es autor de un delito de robo con violencia e intimidación haciendo uso de instrumento peligroso en establecimiento abierto al público. Se basa para ello en destacar "el empleo de un mecanismo violento (bofetada y zarandeo) y en que profirió amenazas de rajarle la cara a la denunciante a la par que portaba un instrumento peligroso cual es un botella.

Asimismo, valora la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza que el enjuiciado también debe ser condenado por un delito leve de maltrato, tal y como solicitó el abogado de la camarera, Christian Monclús. Deberá abonarle una multa de 150 euros y no podrá acercarse a ella ni a su lugar de trabajo a menos de 200 metros por un tiempo de cuatro años y nueve meses.