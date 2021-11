Acudir a ver la nieve sin estar preparado de una manera conveniente puede tener consecuencias como la que se ha producido esta tarde. Los servicios de emergencias han movilizado al Consorcio Provincial de Bomberos porque una pareja se ha quedado atrapada con su vehículo en El Boixar, una pedanía de la Pobla de Benifassà, a la que habían acudido sin cadenas, a pesar de los avisos meteorológicos, que alertaban de acumulados de hasta 4 centímetros de nieve en el interior norte provincial.

Como confirman desde el SIAB, hasta la zona se ha desplazado una unidad de los bomberos forestales de Ballestar. Una vez han llegado al lugar indicado, con el vehículo todoterreno han podido remolcar el coche atrapado --la pareja estaba en su interior-- y los han trasladado hasta un lugar en el que no había nieve para que pudieran emprender el regreso a su casa, en Benicarló.

Esta no está siendo la única intervención de los bomberos esta tarde. Poco después del aviso de El Boixar han recibido otro en el que les requerían porque una persona había caído en la partida de La Badina, en el río de Llucena. Hasta el lugar han movilizado a una unidad del parque de l'Alcalatén, porque el afectado tenía algún tipo de lesión en una pierna. Los bomberos, que conocían bien la zona, han podido acceder hasta él sin dificultad, lo han inmovilizado en una camilla y lo han trasladado hasta donde estaba la ambulancia esperando para asistirlo.

Perdidos en Villamalur

A última hora, cuando ya había anochecido, se ha recibido otra alarma. En este caso, ha llegado de una pareja que estaba practicando senderismo entre Villamalur y Torralba del Pinar. En un operativo que está todavía en marcha, los bomberos movilizados, en un principio, tienen que localizar a estas dos personas que han asegurado que tienen muy poca cobertura y no pueden enviar su ubicación. Afirman estar en una pista forestal. Si es así, desde el SIAB aseguran que no será difícil localizarlas. De hecho, las indicaciones que les han trasladado es que no se muevan de donde están para que sea más sencillo dar con ellas. El hecho de que se haya hecho ya de noche y la imposibilidad de ubicarlos con exactitud, puede dificultar este rescate, sobre todo si no tienen manera de iluminarse. Si además se tienen en cuenta las bajas temperaturas que está registrando el interior de la provincia durante toda la jornada, hace más importante recordar la importancia de ir bien preparado antes de salir a la montaña, según destacan de forma permanente los expertos, pues la situación de los extraviados podría complicarse.

