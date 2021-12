El juicio al conocido cirujano maxilofacial de Castellón Luis Senís por tráfico de drogas ha quedado visto para sentencia. En su alegato final, el odontólogo castellonense, que se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel, volvió a reafirmarse en su inocencia e insistió en que en ningún momento ha traficado o ha tenido intención de ello, y que la droga que le intervino la policía era para autoconsumo, como ya declaró en su día.

«Jamás en mi vida he traficado, ni siquiera he tenido el pensamiento ni la tentación en la cabeza», remarcó Senís ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. «No estoy nada orgulloso», reconocía el cirujano, quien añadió que confía en la Justicia. «Igual que he pagado las consecuencias de mis errores personales en mi vida, espero que prevalezca el hecho de la verdad, que jamás en mi vida he traficado».

Así, mostró su agradecimiento a las fuerzas de seguridad que le detuvieron ese día, 28 de septiembre de 2019. «Me salvaron la vida», indicó. “Si hubiera consumido esa cantidad no habría tenido posibilidad de retorno”, argumentó.

Senís explicó en su último turno de palabra que se vio con mucho dinero al vender sus clínicas y optó por comprar la droga de golpe debido a “su enfermedad”.

La Fiscalía mantuvo la petición de cuatro años de prisión para el odontólogo por un delito contra la salud pública y cinco años para el otro coacusado que le vendió presuntamente la droga. Ambos fueron fueron detenidos por la Policía Nacional tras intervenirles medio kilo de cocaína con una pureza del 71 por ciento.

La defensa de Senís, que solicitó su libre absolución, planteó como alternativa que en caso de condena se considere el delito en grado de tentativa, ya que en ningún momento llegó a tener disposición de la droga.