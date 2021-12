La Policía Nacional ha activado el protocolo de búsqueda para localizar a Alex Tudor, un hombre de 35 años, que se encuentra en paradero desconocido desde este jueves por la mañana en Badajoz. Un vecino lo vio salir de su casa, en La Atalaya, sobre las 9.30 horas, con una gran mochila negra a los hombros. Cuando fue visto por última vez vestía una cazadora y un pantalón color caqui. Alex mide 1,78, tiene ojos azules, el pelo castaño y es de complexión delgada, lo que hace que aparente menos edad. Padece síndrome de Asperger, según explicó su madre, Daniela Tudor.

La familia se percató de su ausencia horas después de que se le viera por última vez, pues su madre salió temprano a trabajar y cuando regresó pensó que estaba durmiendo en su habitación, como es habitual en él. Tras llamar a su puerta en repetidas ocasiones y no obtener respuesta comenzaron a preocuparse. Cuando entraron en el cuarto comprobaron que el hombre no estaba dentro, pero sí había dejado su teléfono móvil, sus llaves y sus tarjetas, por lo que denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional. "Es como si no quisiera que lo localizáramos", reconoció su madre, que cree que su marcha ha sido voluntaria.

Alex Tudor tenía previsto viajar a Granada, donde ya había reservado alojamiento, pero su familia ha constatado que no se ha desplazado hasta la ciudad andaluza ni ha llegado al hotel. Tras difundir su desaparición a través de las redes sociales, han recibido avisos informando de que lo habían visto caminando por el entorno de la carretera de Madrid, hasta donde se desplazaron ayer sus familiares en su búsqueda sin éxito. De nuevo, este viernes se han trasladado a esta zona para tratar de seguir su rastro. La familia hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder encontrarlo. Cualquier persona que lo haya visto puede ponerse en contacto con la Policía Nacional en el 091.