Arde la chimenea de una vivienda en Salzadella

Bomberos del Parque comarcal del Baix Maestrat han intervenido esta tarde en las labores de extinción de un incendio declarado en la chimenea de una vivienda unifamiliar de Salzadella. El incidente no solo ha afectado al tubo de la chimenea, también a la estructura del tejado, de tejas y madera, aunque las consecuencias no han ido a más gracias a la intervención de los efectivos del Consorcio Provincial, desde donde confirman que ninguna persona se ha visto afectada por este suceso.

Con la llegada del invierno, este tipo de incidencias se repiten con bastante asiduidad y, en la mayor parte de las ocasiones, es consecuencia de un deficiente mantenimiento de estas instalaciones, de ahí que los servicios de emergencias aconsejen, de una manera insistente, limpiar los conductos para evitar problemas.

Los expertos recuerdan que la combustión de carbón o leña generan restos que se adhieren a las paredes de la chimenea. Si no se limpian, van acumulándose y acaban siendo peligrosamente inflamables. Para evitarlo, se hace imprescindible realizar una revisión del revestimiento interno de la chimenea para comprobar no solo que está limpia, sino también que no tiene piezas sueltas o rotas. Esta supervisión debería hacerse, como mínimo, una vez al año.

Opciones de mantenimiento

El mantenimiento puede estar al alcance de cualquier usuario. Solo necesita material adecuado, como un cepillo especial para raspar las paredes y soltar el hollín acumulado, aunque también existen en el mercado otras opciones como los leños deshollinadores o el deshollinador catalítico. En el primer caso, solo hace falta quemar el leño durante una hora, el humo que genera absorbe la humedad y neutraliza el alquitrán pegado a las paredes de la chimenea. El sistema catalítico lo que reduce es la formación de los depósitos.

Con todo, ante cualquier duda, lo más aconsejable es consultar con profesionales que ayuden y garanticen un adecuado mantenimiento.

En el caso del incendio de la Salsadella, todavía no ha trascendido hasta qué punto el fuego ha afectado a la estructura del tejado de la vivienda unifamiliar, pero un fuego en una chimenea puede extenderse causando daños de gravedad.

