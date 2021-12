La Guardia Civil, en el marco de la operación PINDAAN, ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al traslado irregular de residuos plásticos hacia Malasia, Camboya, Tailandia, entre otros países asiáticos. Se ha investigado a 27 personas que constituían un entramado desplegado en España para organizar envíos ilegales, entre los que hallaron 16.000 toneladas de estos residuos sin descontaminar y por lo que se embolsaron 15 millones de euros.

La cúpula de esta organización estaba establecida en Malasia y Singapur. Los objetivos investigados son una parte de la red internacional que controlaba esta actividad, desplegando a personas en nuestro país para la compra de plásticos y posterior envío a Asia.

Thank you for watching

Plásticos sin tratar que pueden acabar en el océano

En 2019 el gobierno malayo devolvió a España 5 contenedores de transporte de mercancías cargados con residuos plásticos contaminados con productos tóxicos provenientes de la agricultura intensiva. Después de realizar análisis a los plásticos se detectaron restos de productos fitosanitarios.

Como explica el capitán Carlos Astrain, de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona, el contenido no se correspondía con el flete declarado, según denunciaron las autoridades de ese país, preocupadas por haberse convertido Malasia en uno de los principales puertos de descarga de residuos plásticos contaminantes.

Pero no solo a Malasia llegaron contenedores con estos residuos procedentes de España, sino que otros países como Camboya o Tailandia se convirtieron también en destino de esa mercancía después de que China prohibiera a finales de 2018 la importación de residuos plásticos no reciclables.

El capitán explica que, en general, se trataba de residuos plásticos no descontaminados y, por tanto, que contenían resto de productos tóxicos fitosanitarios porque la mayoría procedía de la agricultura intensiva, es decir, de invernaderos. Según ha explicado el Seprona, la mayoría de plásticos contaminados con este tipo de tóxicos provenían de la zona del levante español, incluida la Región de Murcia.

Esta materia no utilizada, irremediablemente se convertía en desecho, que muchas de las veces acaban en vertederos ilegales, océanos y ríos.

Prohibición de plásticos en China desde el 2018

A raíz de la prohibición de importaciones de residuos plásticos que estableció China en el 2018, los negocios se desplazaron hasta otros países asiáticos, donde se recepcionan como paso previo a productos que finalmente acaban en el gigante asiático. Los distintos materiales que llegan a esos países son tratados en instalaciones ilegales, muchas de ellas ya desmanteladas, y luego exportados a su vez a China como destino final de la materia prima valorizada.

Solo en los envíos investigados podrían haberse movido 16.000 toneladas de plásticos, procedentes sobre todo de la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, en menor medida de Cataluña y más residual de Extremadura y León.

Astrain subraya que estos plásticos llegan sin descontaminar y eran usados como materia prima. Y como materia prima se declaraban en la aduana.

Según explica el capitán, estos plásticos son muy apreciados por su dureza y alta densidad, pero requieren un costoso proceso de descontaminación que se ahorraban.

Como eludían declararlo como residuos, la organización se ahorraba todo tipo de notificaciones previas, autorizaciones y demás papeleo para unos plásticos que ya en Asia se convertían muchas veces en desecho y acababan en vertederos ilegales en el océano o en ríos.

Los agentes de la UCOMA analizaron la información mercantil y bancaria de los investigados con ayuda de Interpol y comprobaron el vínculo de la organización en España con el jefe de todo este entramado, que se ubicaba en Singapur.

Así, la Guardia Civil constató el despliegue "ad hoc" en nuestro país de la red que tenía como misión adquirir los plásticos y enviarlos, a la vez que canalizar el dinero que llegaba de Singapur a los clientes en España, en un continuo trasvase de divisas.

Medio ambiente libre de plásticos

A las personas investigadas se les imputan los delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, por el traslado ilícito de residuos, y el de Pertenencia a Organización Criminal.

Los distintos Reglamentos de la Unión Europea establecen procedimientos y regímenes de control para el traslado de residuos entre los Estados Miembros y con terceros países, en función del origen, el destino y la ruta del traslado, del tipo de residuo trasladado y del tipo de tratamiento que vaya a aplicarse a los residuos en destino. El objetivo de dicha normativa es organizar y regular la vigilancia y el control de los traslados de residuos de forma que se tengan en cuenta la necesidad de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y la salud humana.

La Guardia Civil, una vez más, combate el delito medio ambiental en origen.

Colaboraciones

La investigación, dirigida por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, ha sido llevada a por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil.

Se ha contado también con la colaboración de EUROPOL e INTERPOL en el análisis de las comunicaciones y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones con otros países, movimientos de divisas e información de envíos; así como con la colaboración de la Subdirección General de Economía Circular del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) en equipos de trabajo conjuntos encaminados al estudio sobre la ilegalidad de los envíos.