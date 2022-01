Extraditan a un agresor sexual peruano detenido en Castellón

Un agresor sexual de origen peruano será extraditado a su país después de haber sido detenido en Castellón, lugar que había elegido para ocultarse. El hombre, de 68 años y que cuenta con nacionalidad española y peruana, tenía en vigor una orden de detención internacional desde el 11 de agosto del 2020 por una presunta agresión sexual a una menor de edad.

El individuo, según la investigación, obligó a una menor de 15 años a tener relaciones sexuales con él, bajo violencia y graves amenazas el 18 de enero del 2014, según consta en el auto de extradición de la Audiencia Nacional.

El procesado llamó a la adolescente y le dijo que quería verla con la finalidad de comprarle zapatos. La chica acudió al lugar de encuentro y, al llegar, el encausado le refirió que debía ir al cajero a retirar dinero, por lo que cogieron un taxi en el que, supuestamente, la llevaría al centro de la ciudad, con el pretexto de adquirir el calzado. Sin embargo, dicho vehículo se desplazó en dirección distinta, por lo que la menor le preguntó a dónde se dirigían, a lo que el investigado respondió que a su casa, pues ahí tenía los zapatos.

Los hechos

Al llegar al domicilio, ubicado en la ciudad de Lima, tocó la puerta y abrió una persona de sexo masculino. El hombre y la menor entraron en una habitación en la que había dos camas. En ese lugar el procesado le indicó a la niña que se sentara en la cama para probarse los zapatos. Acto seguido, le alcanzó un pantalón con la finalidad de que se lo probara también, a lo que la afectada no accedió, pues no estaba acostumbrada a cambiarse delante de la gente. Ante este hecho, el procesado respondió que iba a salir.

No obstante, al cabo de un momento el hombre volvió a la habitación, empujando la puerta y procedió a cerrarla con llave. Según sostiene la acusación pública, el susodicho empezó a tocarle el pecho a la víctima y empleando violencia, la desvistió y, supuestamente, la forzó a tener relaciones sexuales. Al concluir la presunta violación, le entregó un par de zapatos, un pantalón y la suma de cincuenta soles peruanos a la niña, no sin antes amenazarla para que no contara a nadie de lo ocurrido, pues de lo contrario le haría lo mismo a su hermana menor.

El susodicho fue arrestado en Castellón e ingresó en prisión provisional. Posteriormente, fue puesto en libertad con cargos ante la falta de remisión de la documentación extradicional. Una vez iniciados los trámites, la defensa se opuso a la extradición y el pasado 21 de noviembre se celebró una vista para dirimir la cuestión. La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de extradición para el enjuiciamiento de los hechos por un delito contra la libertad e indemnidad sexual.