Uno de los vídeos de la semana en lo que respecta a la provincia de Castellón fue sin duda el publicado ayer por este periódico, donde se veía el brutal ataque en Onda a un perro. En un primer momento parecía que la dueña del perro no tenía ninguna vinculación con el agresor, pero fuentes de la Policía Local de este municipio castellonense ha confirmado a Mediterráneo que se trata de la hija del atacante.

Los agentes, que han propuesto para sanción al violento maltratador, plantearon la posibilidad de decomisar al can, aunque de momento no se han tomado nuevas medidas al respecto. El vídeo se ha viralizado en diferentes redes sociales y usuarios de este periódico han asegurado que lo que les enerva al margen de la agresión en sí es “el pasotismo de la mujer al dejar que su marido y su padre apalee al pobre animal”.

Otros lectores se han puesto en contacto con este periódico para facilitar la identidad de los agresores, así como datos personales que durante el curso de la investigación no se pueden hacer públicos. Lo que sí es cierto es que la propia esposa del agresor se ha defendido de las acusaciones en redes sociales afirmando lo siguiente: “El perro intentó morder a la niña. Nos pusimos nerviosos y por eso pasó lo que pasó. No digo que esté bien, pero no somos maltratadores”, afirmaba la mujer del atacante, que admite “no estar orgullosa de lo que pasó”.

Añade también la protagonista de esta triste historia que “el perro está bien y en una buena casa. A veces pasan cosas que no quieres, pero antes de hablar hay que saber lo que pasa. Nosotros amamos a los animales y los cuidamos bien”… Curiosa forma de demostrarlo.

A Mediterráneo también nos ha llegado el vídeo con el audio, en el que se aprecia cómo la vecina que graba el incidente adelanta a los agresores que va a publicar la prueba del delito, a lo que la dueña responde de una forma chulesca y de malos modos.