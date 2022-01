Vera, la pequeña de 4 años que el domingo por la noche falleció tras el grave accidente sufrido en el castillo hinchable de la feria de Navidad de Mislata, se ha despedido del mundo "de forma trágica e injusta", pero con una sonrisa que no desaparecerá. Así es como ha querido mostrarla su padre, Iván, quien ha compartido en las redes sociales un emotivo vídeo de la niña cantando y acompañado de unas palabras que reflejan el que probablemente sea el dolor más grande que puede sentir un ser humano: la pérdida de un hijo.

Los padres de Vera, que llevaba varios días en situación de muerte cerebral tras el accidente en la feria, un siniestro ocurrido el pasado día 4 de enero y que también se cobró la vida de otra niña de 8 años, han donado los órganos de la menor, un gesto de generosidad que ha regalado vida "a 5 amiguitos".

Un mensaje de despedida

En su mensaje, el padre de la pequeña habla por ella: "Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA".

El mensaje, colgado en Twitter en torno a la medianoche de ayer, ya ha sido reproducido miles de veces y ha acumulado en apenas unas horas cientos de retuits y palabras de apoyo a los padres y familiares de la pequeña Vera.