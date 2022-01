Una mujer ha sufrido esta mañana un accidente mientras practicaba senderismo en la vía verde de Orpesa, en el entorno de la Renegà. Por razones que no han trascendido, en un punto del itinerario ha caído en una zona de rocas de la que no ha podido salir por su propio pie, pues ha sufrido algún tipo de lesión que se lo impedía.

Los servicios de emergencias han recibido la llamada de auxilio sobre las 14.00 horas y han determinado la necesidad de movilizar a los medios sanitarios y al Consorcio Provincial de Bomberos, pues las indicaciones especificaban que estaba entre unas rocas y no podía salir por sí misma.

Una dotación de bomberos del parque de la Plana Alta se ha trasladado hasta el lugar indicado. La zona en la que se encontraba la persona herida, aunque fuera del camino, no ha presentado dificultades para el acceso de los profesionales, que se han encargado de inmovilizarla en una camilla con la que la han llevado hasta donde esperaban los sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una SAMU. Tras atenderla in situ para confirmar las lesiones más aparentes, la han preparado para su traslado hasta un centro hospitalario. En principio, como ha podido saber este periódico, la mujer habría sufrido algún tipo de lesión en una de las rodillas, de ahí que no pudiera desplazarse sola. No hay comunicación oficial sobre la gravedad.

El servicio se ha completado sin mayores inconvenientes.