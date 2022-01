El pasado sábado 15 de enero, unos ladrones entraron en una vivienda de la urbanización La Parreta de Benicassim. La propietaria, al subir a la planta superior, vio a un hombre dentro de su habitación. Tras varios forcejeos el asaltante huyó por la ventana.

Los vecinos de las urbanizaciones La Parreta, Montornés y Las Palmas están conectados y se alertan cuando entran intrusos a cualquier casa de la zona. Esta vecina activó la alarma y antes de que llegara la Guardia Civil, una veintena de residentes con sus vehículos ya habían cortado todos los accesos y salidas de la urbanización y calles colindantes a la vivienda. De este modo, pudo procederse a registrar parcelas de la zona siendo un miembro del grupo de seguridad vecinal el que consiguió dar con uno de los presuntos ladrones. La Guardia Civil lo paró e identificó. La investigación, según ha podido saber este periódico, está en curso.

Fuentes consultadas aseguran que en este desenlace ha sido fundamental el papel que juegan las diversas cámaras privadas que no aportan información actualizada y de gran utilidad para la investigación cuando ocurre algún delito en la zona.

Movilización en denuncia

Este no es un hecho aislados. Las mismas fuentes remarcan que los vecinos han vuelto a frustrar otro robo, «haciendo un trabajo que no les corresponde y por el cual ya pagan sus impuestos». Pero, según defienden, es su manera de responder a la inseguridad en la que dicen vivir. Tanto es así, que esta misma tarde han decidido volver a organizarse, aunque no para frustrar la comisión de un delito, sino para visibilizar esta problemática. Varias decenas se han concentrado ante el retén policial para hacer pública una situación que solo puede mejorarse con un incremento de medios y una mayor vigilancia de las urbanizaciones por parte de las autoridades, tal y como demandan.