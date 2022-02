Repetirán un juicio por violación en Castelló tras anular el TSJ la absolución

Volverá a haber juicio por la presunta violación a una mujer ebria en Castelló en octubre del 2019. Aunque la Audiencia Provincial absolvió al acusado de aprovecharse de la vulnerabilidad de la chica y llevarla a su hotel, donde mantuvieron relaciones sexuales; el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado los recursos de la acusación particular y la Fiscalía y ha declarado la nulidad de la sentencia del máximo órgano judicial castellonense. Y no solo eso, sino también la repetición del juicio oral, con una composición del tribunal de la Sección Primera distinta de la que dictó sentencia.

«Nos encontramos ante una sentencia que deja sin valorar parte de la prueba, con una visión parcial», señala el TSJCV, que acepta los alegatos de las acusaciones. Estas últimas sostienen en sus recursos que la sentencia de origen «realizó valoración de la prueba, pero omitió declaraciones de los testigos --principalmente de la víctima--, así como la prueba documental». La chica, como ya publicara Mediterráneo en la crónica de la vista, declaró que el hombre la tuvo que ayudar a subir a la habitación porque ella no podía, además de puntualizar que él era una persona mucho más grande. También insistió en que el varón «se puso encima y con una persona tan grande no podía». «Me puse nerviosa y me quedé inmóvil. Para que me haga más daño no me muevo», aseguró la afectada, quien sostuvo que le dijo al procesado que «por detrás, no», a lo que él respondió cogiéndola con fuerza, «como si me estuviera deteniendo y me dijo: cállate perra».

Según aclara el TSJCV en su sentencia, el tribunal de instancia «concluye que la víctima aceptó la relación, no exteriorizó nada y no opuso resistencia, lo que supone una omisión del razonamiento sobre la prueba practicada».

Le dijo que era guardia civil

La joven explicó durante su declaración el día del juicio que el acusado se presentó ante ella como un guardia civil, aunque en realidad esa no era su profesión. Junto a otras personas, estuvieron tomando bebidas alcohólicas en un céntrico pub de la capital. La chica reconoció que se encontraba muy perjudicada por el consumo. Ahora que el TSJCV ha anulado el juicio celebrado y la sentencia del pasado mes de junio, la Sección Primera deberá señalar una nueva fecha para que se lleve a cabo, por segunda vez, el juicio.