La hermana del asesinado en las Brevas: "Era un hombre bueno y no merecía morir a golpes y navajazos»

El salón de actos de la Audiencia Provincial de Castellón ha acogido este martes la segunda jornada del juicio con jurado popular por el crimen de Casas de la Breva, ocurrido en febrero del 2020. La hermana del hombre de 45 asesinado durante una reyerta entre personas de etnia gitana ha asegurado que su hermano era "una buena persona" y que "no merecía morir a golpes y navajazos". En este sentido, ha apuntado que los cinco hermanos acusados del crimen usaron todas las armas que tenían para agredir a la víctima, que murió horas después en el Hospital General a causa de las graves lesiones internas. La Fiscalía pide penas de hasta 25 años para los procesados, acusados de un delito de asesinato y otro de lesiones.

"A mí también me amenazaron y me dijeron que de la cárcel saldrían, pero que del cementerio no se salía", ha mantenido la hermana del finado, primera en la lista de testigos. "Estando mi hermano tirado en el suelo, uno de ellos le intentó pisar la cabeza", ha afirmado la mujer, quien preguntada por si la autoría del crimen fue conjunta o individual --como sostiene el autor confeso Juan Pardo, quien se atribuye la autoría y exculpa a sus hermanos--, dijo: "si hubiese sido uno solo, mi hermano estaría ahora vivo".

La madre de la víctima

La madre del fallecido también ha declarado en la vista. "Todo ocurrió muy rápido. Salimos del coche y ellos cinco se abalanzaron sobre mi hijo, dándole patadas y usando las armas que llevaban", ha dicho la progenitora de la víctima, quien según la autopsia recibió hasta 13 heridas por arma blanca. La testigo, que se interpuso en la reyerta mortal para intentar defender a su hijo y resultó herida, ha mostrado el muñón del dedo anular y ha pedido Justicia para el fallecido.

La madre de los cinco acusados

Por su parte, la madre de los cinco acusados ha asegurado que dos de sus hijos --Eduardo y Bernardo-- estaban con ella en su piso cuando pasaron los hechos, versión que les ofrecería una coartada. Ha aseverado cuando bajó a la plaza ya vio a la víctima tumbada en el suelo, en presencia de la policía y que ella sufrió amenazas por parte de los familiares de la víctima.

El juicio continúa este martes por la tarde con la declaración de un buen número de policías locales y nacionales de Seguridad Ciudadana, UDEV y Policía Científica. El miércoles será el turno de los peritos del caso.