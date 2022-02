Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un joven de 21 años y de nacionalidad marroquí al haber sido denunciando por un taxista ya que, tras orinar en el interior de su vehículo, grabó y publicó un video en Instagram jactándose de ello. Unas imágenes que posteriormente se hicieron virales. Se le imputa un delito contra la integridad moral.

Los hechos fueron denunciados en Twitter por la cuenta Élite Taxi Barcelona. En el vídeo puede verse cómo el taxista tiene que hacer frente no solo a la actitud incívica de su pasajero, sino también al hecho de que éste reaccione de manera chulesca y burlándose del conductor. "Pues si voy borracho y me meo mucho, pues te meo el coche, ¿qué pasa?", le respondía. Al final, el taxista acababa parando del vehículo y echándole, indignado por su actitud. "¿Qué tiene de malo que me mee en tu taxi?, llega a decir el ahora arrestado". El conductor no da crédito a lo que le están respondiendo y le increpa diciendo "¿es que no ve que no es normal? ¿es que no lo ves?". Aunque uno de los posibles objetivos de esta grabación era la de captar la reacción del taxista y burlarse de él.

El perjudicado acudió a la Comisaría de Distrito Norte de la Policía Nacional en Alicante, donde interpuso una denuncia por estos hechos. Inmediatamente los agentes del Grupo de Investigación de esta dependencia comenzaron la investigación logrando identificar plenamente al denunciado. Éste no sólo no expresó arrepentimiento alguno, sino que en su cuenta de la red social llegaba a jactarse de lo ocurrido y asegurar "si llega a ser una persona de mi edad, me cago en su puta madre". A lo que luego añade, "si llega a ser una persona de mi edad me hubiera largado yo con el taxi" y empieza a partirse de risa.

No damos crédito a lo que le ha pasado a este taxista de Alicante.

Es indignante que alguien pueda mearse en tu taxi, vacilarte, ridiculizarte, con el fin de grabarlo para colgarlo en una red social. Esperemos que a este idiota lo encuentren, y le metan una sanción ejemplar. pic.twitter.com/aCNQYnGWCP — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) 7 de febrero de 2022

Tras haber sido presentada la denuncia, los agentes de la Comisaría Norte no han tardado mucho en identificarlo y detenerlo. El jueves fue trasladado a dependencias policiales, según las fuentes consultadas por este diario. Una vez conocidos todos sus datos los agentes localizaron y detuvieron al joven, imputándole un presunto delito contra la integridad moral. El Código Penal prevé condenas de entre seis meses y dos años de prisión. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Episodios de este tipo parecen proliferar en las redes sociales, donde algunos pueden llegar a hacer lo que sea por alcanzar su muto de gloria y unos cuantos clicks, aunque sean de internautas que solo escriben para insultarle y mostrar su indignación.