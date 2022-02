Una víctima de abusos de Vila-real: «Tras los tocamientos no lograba dormir»

Estaba ayudándolo, taladrando sobre una escalera y noté cómo me tocaba. Después, me quedé asustado y no era capaz de dormir». Así relató ayer una presunta víctima de abusos el episodio vivido en abril del 2019 en una cochera de Vila-real. Preguntado por el magistrado presidente si los referidos tocamientos podrían ser para ayudarlo a que no perdiera el equilibrio en la escalera, la víctima lo negó y dijo estar convencida del ánimo libidinoso del adulto. «No era para eso porque él movía la mano», declaró ayer el menor, que respondió por videoconferencia a las preguntas de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, además de al tribunal.

El procesado negó los hechos y también así su esposa, que fue llamada a declarar como testigo por parte de la defensa. La mujer dijo conocer a la víctima y a su madre y aseguró que su marido ha vivido un calvario durante este tiempo. «Lleva tres años sufriendo muchísimo. No podía trabajar y ha estado de baja médica», aseguró. La acusación particular preguntó a la mujer si no le extrañó que su esposo pidiera ayuda a un niño de 13 años, al que no le unía ninguna relación familiar o de amistad, para hacer bricolaje. La testigo dijo que no le pareció extraño. Asimismo, acudió a declarar una psicóloga a la que había acudido el procesado, quien dijo que este se encontraba «hundido» y «destrozado», «con sintomatología de ansiedad». Además, incidió en que el momento del juicio lo había «desbordado». Dos años y medio La Fiscalía Provincial solicita provisionalmente dos años y medio de cárcel para el hombre, de origen marroquí, al que acusa de un delito de abuso sexual cometido presuntamente contra un menor de edad en su domicilio de Vila-real. Los hechos ocurrieron, según la versión del Ministerio Público, el 8 de abril de 2019, cuando el procesado llevó a su casa a la víctima, un chico de 13 años entonces, con el pretexto de que le ayudara en tareas de bricolaje. Una vez en la vivienda, cuando el menor se hallaba subido en una escalera de mano, el acusado, presuntamente, le realizó tocamientos en los genitales. Ayer, tras la conclusión del juicio, la fiscal del caso elevó a definitivas sus conclusiones provisionales. Asimismo, la acusación particular y la defensa hicieron lo propio, quedando el caso visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Castellón.