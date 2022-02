Declarados culpables a 3 de los 5 acusados del crimen de las Brevas de Castellón

El jurado popular declaró este miércoles culpables de producir la muerte de Ramón Fernández Gabarri, de 45 años, cometido en el barrio de las Brevas de Castelló en febrero del 2020 a tres de los cinco acusados, mientras que otros dos fueron declarados no culpables.

No culpables

En concreto, el tribunal popular ha considerado no culpables a Rafael y a Bernardo Pardo, lo que se traducirá en sentencia absolutoria y su puesta en libertad, mientras que en el caso de Juan, Eduardo y Ramón, los otros tres hermanos, fueron declarados culpables, por lo que la fiscal pidió que se les prorrogue la prisión provisional hasta que dicte sentencia y las defensas solicitaron su libertad provisional alegando arraigo, domicilio conocido y estabilidad familiar. Sus abogados anunciaron que recurrirán la sentencia por mostrarse disconformes con el veredicto.

Dos acusados declaran: "Soy inocente"

En su turno de palabra, dos de los acusados, Eduardo y Ramón se dirigieron al juez para decir «Soy inocente. No corté a nadie. Quiero justicia» mientras que otro de ellos señaló «Si cogí ese palo fue para evitarlo». Uno de ellos ha pedido «Justicia verdadera».

El único autor confeso Juan P. sostuvo este miércoles: «No sé qué hacen acusando a mis hermanos». En la primera sesión del juicio dijo que había matado a la víctima porque le agredió y tuvo que defenderse, y exculpó al resto de procesados.

Culpable de lesiones

En la vista, el tribunal también ha considerado a Ramón Pardo culpable de haber producido las lesiones a la madre del fallecido, que fue agredida por un arma blanca al interponerse entre ellos para proteger a su hijo.

Desventaja numérica

El tribunal también hace constar que hubo desventaja para el agredido por el número de agresores y que las periciales demuestran que la víctima no se pudo defender porque no se encontraron marcas defensivas y que no se ha demostrado que fuera armada mientras que los agresores, según los testigos, sí que iban armados. «La víctima fue al lugar de los hechos con su madre, su hermana y su pareja y bajó del vehículo en dirección al portal; no está probado que llevara armas», declaran.

No se pudo defender

Consideran probado, por el testimonio de los forenses de la autopsia que no se pudo defender y que no hubo ataque por parte de la víctima, Ramón Fernández. También los testimonios de 2 de las testigos, que aseguran que había una superioridad numérica, que dio desventaja a la víctima.

Vestigios en el lugar

También han tenido en cuenta vestigios recogidos en el lugar de los hechos con ADN o huellas de alguno de los acusados, como el cuchillo, un bate de béisbol y un pitón candado.

El fiscal pedía 25 años

Ahora el magistrado presidente deberá dictar la sentencia en base del veredicto que ha aportado el tribunal del jurado. El portavoz designado no pudo leer el veredicto por encontrarse indispuesto y hubo de hacerlo otra persona.

El Ministerio Público solicitaba una pena de 25 años de prisión a los acusados y entre dos y cinco años por las lesiones. El Ministerio Fiscal sostuvo que los acusados, armados con cuchillos, palos y bates, realizaron un ataque sorpresivo a la víctima, golpeándole por todo el cuerpo y asestándole diversas puñaladas.

El jurado solicitó no aplicar a los declarados culpables la revisión de la condena ni la petición del indulto ni tampoco la concesión del tercer grado antes de haber cumplido la mitad de la pena.