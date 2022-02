Una menor de Castellón: «Cerraban la puerta con llave y me forzaban a mantener sexo»

Tío y sobrina se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón para enfrentarse a penas de prisión de 22 y 55 años y medio, respectivamente, por delitos de inducción a la prostitución, abusos sexuales y detención ilegal. La Fiscalía los acusa de someter a una menor de edad, de 16 años, propasarse con ella y utilizarla con fines sexuales, según consta en el escrito de acusación provisional.

La adolescente, que se había fugado de un centro de menores de Burriana, conoció a la procesada y confió en ella. Según la víctima, «luego me presentó a su tío y yo no me podía imaginar que era lo que era». La afectada, que ahora tiene 20 años y declaró tras un parabán, dijo que la encerraron bajo llave en una vivienda. «Yo no podía salir y cuando bajaba a la calle era acompañada por él. Me quedé embarazada y, estando de tres meses, pedía socorro para marcharme. Me dejaban incluso en el balcón», dijo ayer la víctima en el juicio a preguntas de la fiscal.

La chica, preguntada por el magistrado presidente, aseguró que con el procesado hubo «relaciones sexuales no consentidas».

Por su parte, los dos acusados negaron los hechos. El hombre aseguró que «la niña era libre» y que iban «a comprar y a comer fuera de casa». Negó que mantuviera relaciones íntimas con ella y, respecto a posibles encuentros sexuales con terceros dijo: «Yo no sé lo que pasa fuera de mi casa».

Niegan las acusaciones

La acusada declaró que la menor se fugó del centro de menores donde residía. «A mí me dijeron que no tenía padres. La niña me dijo si se podía quedar conmigo y después me pidió que la llevara en coche a Castelló, donde estaba su novio. Así lo hice y no la volví a ver», declaró la mujer a preguntas de las partes del procedimiento.

Ante las acusaciones de inducción a la prostitución, la mujer lo negó tajantemente. «Yo cobro una pensión no contributiva y nunca he cobrado por eso», sentenció.

El Ministerio Público, sin embargo, mantiene que la acusada prostituyó a cambio de dinero a la menor de edad, con la que convivía entre septiembre del 2016 y enero del 2017. Igualmente, señala a uno de los clientes, a cuyo domicilio de Vall d’Alba fue llevada, presuntamente, la chica tras ser sacada de un centro de acogida de Burriana y donde estuvo retenida para que sufriera abusos por parte de ese hombre de forma continuada. Agentes de la Guardia Civil la rescataron de esa vivienda a la afectada, tras la denuncia por desaparición interpuesta por una trabajadora del centro de acogida.

El caso ha quedado visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón tras celebrarse el juicio.