El acusado de asesinar a su mujer en Almassora en 2020 no tenía alterada su capacidad de obrar

El hombre acusado de asesinar a su mujer en Almassora en el 2020 no tenía alterada su capacidad volitiva ni intelectiva, es decir, sabía lo que estaba haciendo y quería hacerlo. Así se desprende de la valoración forense, tal y como se ha visto este martes en la vista desarrollada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En su entrevista con las forenses, el acusado relató lo que había hecho e indicó que consumía tabaco y cannabis y, esporádicamente alcohol. Los test de personalidad evidenciaron que presentaba indicios compatibles con rasgos de personalidad paranoide o, lo que es lo mismo, rasgos de un comportamiento basados en la desconfianza o suspicacia hacia los demás, pero estos no suponían afectación de su capacidad volitiva (capacidad de decidir y ordenar la propia conducta) e intelectiva. "No indica que no tuviera contacto con la realidad", aclararon, añadiendo que sabe lo que hace, a diferencia de una persona con esquizofrenia paranoide que sí pierde el contacto con la realidad".

Asimismo, respecto al consumo de sustancias, aclararon que su consumo de alcohol era esporádico, que tomaba cannabis de forma cotidiana pero no encontraron indicios, solo de benzodiacepina en la orina, que le administraron los sanitarios tras el crimen por la ansiedad que presentaba.