Un hombre ha sido condenado a 3 años y medio de prisión por los delitos de violencia de género habitual, contra la integridad moral y malos tratos por humillar, insultar y agredir a su pareja sentimental, con la que convivía en un municipio de la provincia de Castellón.

Forzada a hacer tareas domésticas

Según la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón el acusado mantuvo una relación sentimental de convivencia con la mujer desde el 2016. Sin embargo, sobre el 2018 la relación cambió y el acusado se tornó más déspota. Así, impuso a su pareja la obligación de limpieza de la casa, de la ropa y la elaboración de la comida.

Grabada en vídeo y humillada

Además de ello, él realizaba grabaciones en video de ella, y le decía de forma continua, que no hacía la comida, que estaba en su casa y ella no hacía nada, que cómo era posible que estuviera él con ella aguantándola, que le amargaba, que no valía para nada, que era guarra y no era limpia. También le decía que toda su familia eran una banda de sinvergüenzas y que ella también lo era, así como que le había engañado. También le profería otros insultos como pendón, putón, asquerosa y canalla, así como expresiones más violentas como que le gustaría cortarle el cuello. El acusado le decía que se fuera de su vida y que le dejara vivir en paz, que cogiera sus cosas y que se fuera de allí, y que no la quería en su casa.

Impedir que hablara con su hija

En una de las situaciones, el acusado contestó al teléfono de su pareja, impidiendo que esta se pusiera en contacto con su hija, dirigiéndole frases y palabras como puta y que se había follado a su amigo, e imprimiendo ese dominio y control que constantemente ha sufrido y padecido la víctima.

Se orinó sobre ella

Asimismo, durante la noche del día 28 de octubre de 2020, el acusado la encerró en la habitación del domicilio. Y en la mañana del día 29 de octubre de 2020 en el mismo domicilio, continuó diciéndole ''puta, marrana, no limpias". Asimismo, extrajo su pene y se orinó sobre ella, tras lo cual continuó diciéndole palabras como "puta", o quítate esa ropa, y la golpeó.

Sufrió lesiones

Como consecuencia de estos últimos hechos, sufrió lesiones consistentes en eritema en reborde occipital externo del hombro izquierdo, eritema en región dorsal de muñeca izquierda, hematoma en muslo izquierdo, para lo que precisó primera asistencia facultativa de las que tardó en curar tres días durante los que no estuvo impedida para el ejercicio de sus ocupaciones habituales.

No se acredita agresión continuada

Sin embargo, el magistrado descarta que los hechos puedan constituir un delito continuado de agresión sexual con violencia e intimidación, por considerar que no han quedado acreditados ya que no existen elementos de prueba de signo incriminatorio suficientes.

Condena

Así las cosas, le condena por un delito de violencia habitual a un año y nueve meses de prisión; por un ilícito contra la integridad moral a un año y tres meses y por malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer a seis meses. Asimismo, es absuelto del delito continuado de agresión sexual.

Indemnización

Asimismo, debe indemnizar a la víctima en la cantidad de 150 euros por las lesiones causadas y en la cantidad de 3.000 euros por los daños morales, y todo ello con más los intereses legales.

Cabe recurso

No obstante, el tribunal recuerda que la resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación.