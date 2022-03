Esta es la pena que le pueden imponer al culpable de matar a su mujer en Almassora

El juicio por el crimen ocurrido en Almassora en marzo del 2020, durante el confinamiento, por el que un varón se sentó en el banquillo acusado de asesinar a su mujer ya tiene veredicto. El jurado ha declarado al acusado, culpable de dar muerte intencionadamente, aumentando deliberadamente el dolor e impidiendo la defensa. Así lo comunicó este jueves.

Fiscal

Tras la lectura del veredicto, alcanzado por unanimidad, el fiscal decidió mantener su petición de 24 años y seis meses de prisión por los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento considerando las circunstancias agravantes de parentesco y género y la atenuante analógica de confesión.

Acusación particular

La acusación particular coincidió con la calificación del fiscal, excepto por la atenuante analógica de confesión. Y es que la abogada considera que no es aplicable en este caso porque no ha colaborado el acusado durante el proceso ni siquiera durante su derecho a la última palabra, por lo que eleva la petición de pena a 25 años.

Defensa

La defensa demandó también la atenuante de confesión. Inicialmente mantuvo su calificación de homicidio, pidiendo 14 años y medio, pero después lo elevó a 20.

"He hecho una locura"

El tribunal popular ha tenido en cuenta, entre otras consideraciones, el testimonio de la Benemérita, de que el varón se entregó a la Guardia Civil diciendo que había hecho una locura. También que este no ha facilitado la investigación y no ha declarado en instrucción ni en el juicio.

Informes forenses

Asimismo, ha tenido en cuenta los informes forenses que acreditan varias heridas de mortal necesidad así como el parte de lesiones del hospital, que deja constancia de la lesión en la mano del acusado y que según el informe forense los puñetazos podían dar lugar a dicha lesión. También la ausencia de signos de defensa por parte de la víctima. A su vez, han apreciado que las heridas en la mama pudieran tener una interpretación sexual de superioridad y posesión, según la forense.

Ataques de celos y agresiones verbales

Además los familiares declararon que la víctima había sufrido reiterados ataques de celos y agresiones verbales por parte del acusado, que no estaba de acuerdo con la propuesta de divorciarse de Carina. También valoran el trapo donde se hallaron restos biológicos de la víctima.

Testigo del crimen

Además, hay que recordar que un testigo de la Guardia Civil explica que uno de los hijos tras escuchar un ruido fuerte en la vivienda, bajó por las escaleras y vio a su padre agredir a su madre y le suplicó que pare. «Narró cómo su padre golpeó a su madre y cómo le seccionó el cuello», añadió. El agente manifestó que la narración del niño sobre lo que sucedió «coincide con la reconstrucción de los hechos». Ahora el magistrado deberá poner una condena acorde

Prisión provisional

Tras la sesión, se ha celebrado una vista en la que la fiscalía y la acusación particular han solicitado la prórroga de la prisión provisional para el acusado, que vence el 20 de marzo. En ella se ha recordado que la sentencia que ha de dictarse en base al veredicto de culpabilidad que ha dado el jurado supondría una pena por asesinato con dos circunstancias cualificadas de ensañamiento y alevosía, que no podría bajar de 22 años y medio. Por su parte la defensa se ha opuesto. El magistrado deberá decidir sobre la petición de prorrogar la prisión provisional.