El hostelero apuñalado en un atraco en Almassora: "He vuelto a nacer. Me podía haber matado"

Al pie del cañón está ya Vicente, el hostelero herido por arma blanca en el atraco que se produjo en su restaurante de Almassora, el Bon Paladar, el pasado fin de semana. «Soy consciente de que he vuelto a nacer porque me podría haber matado. Si no llego a llevar toda la ropa y los dos delantales que llevaba, no lo cuento», explicó ayer la víctima en conversaciones con este periódico.