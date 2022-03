David S. O., alias El Tuvi, acusado formalmente del asesinato de Wafaa Sebbah el 17 de noviembre de 2019 e investigado en el crimen de Isabell Raducanu, la mujer embarazada estrangulada y cosida a cuchilladas en su piso de Xàtiva el 11 de junio de ese mismo año, encargó, junto con su madre, un informe psiquiátrico de parte para argumentar que sufría trastornos mentales derivados de un accidente de tráfico antiguo cuando ya se sabía investigado en la muerte violenta de Isabell.

La primera visita al psiquiatra se produjo el 3 de marzo de 2021. Solo ocho días antes, el 23 de febrero, buscó con su teléfono móvil en internet "qué ocurre cuando hayan [sic] ADN tuyo en el escenario de un crimen", tal como ha comprobado el grupo de Homicidios de la Guardia Civil tras analizar el terminal del presunto asesino. Esa búsqueda es especialmente relevante porque coincide en el tiempo con la llegada del informe policial en el que se identificaba, por fin, el perfil genético de David S. O. en un calzoncillo de su propiedad hallado bajo el pie del cuerpo sin vida de Isabell Raducanu.

Tal como ha venido publicando Levante-EMV, el día que fue encontrada muerta Isabell, los agentes de Homicidios de la Policía Nacional y de la Policía Científica se llevaron como prueba ese calzoncillo, colocado bajo el pie izquierdo de la víctima, que estaba completamente desnuda, caída al pie de la cama. Además, durante la autopsia, los forenses aislaron más ADN en las muñecas de Isabell, que en ese momento estaba embarazada de seis meses.

El Tuvi, que sufrió una herida en el pecho en las fechas del asesinato de Wafaa, también buscó cómo curar una quemadura persistente

El laboratorio de ADN de la Policía Nacional en Valencia determinó que en los tres puntos -en ambas muñecas y en la prenda interior masculina- había una misma mezcla de perfiles genéticos: el de la víctima y el de un hombre. Inicialmente, no hubo correspondencia con ningún sospechoso, porque el perfil aún no estaba en la base de datos. Fue mucho más tarde, en febrero de 2021, cuando se produjo la coincidencia, después de la introducción en la base de datos de ADN del perfil de David S. O., obtenido meses antes, después de su detención por el intento de asesinato de una de sus novias.

En ese momento, El Tuvi ya sabía que la Policía lo iba a interrogar por esa coincidencia. Así, el 23 de febrero buscó en su móvil "qué ocurre cuando hayan [sic] ADN tuyo en el escenario de un crimen" y ocho días después acudió con su madre, que declarará hoy como testigo en el sumario por el asesinato de Wafaa, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, a un médico psiquiatra particular en Alzira.

Las visitas a ese psiquiatra, que derivaron en un informe en el que recoge que tiene "baja tolerancia a la frustración" y trastornos del sueño por un accidente de tráfico sufrido en 2015, entre otras valoraciones, se produjeron el 3 y el 26 de marzo de 2021.

El 5 de junio, David S. O. compareció ante la jueza de Instrucción 2 de Xàtiva, que investiga el asesinato de Isabell Raducanu, para explicar la presencia de su ADN en el escenario de ese crimen. Lo hizo como testigo y no como investigado -actualmente sí está imputado en esta causa-, y argumentó que el calzoncillo era suyo, admitió que solía ir a verla como putero y dijo que se había dejado la prenda tras una de esas visitas porque ella le hizo irse de manera precipitada para que no se encontrase con su novio, Juan Vicente A. N., investigado como principal sospechoso del asesinato de Isabell y de su hija nonata.

En ese momento, El Tuvi no lo sabía aún, pero once días después, el 16 de junio de 2021, la Guardia Civil lo detuvo por el asesinato de Wafaa, cuyo cuerpo sería encontrado un día más tarde en el fondo de un pozo de riego de 20 metros de profundidad, en la finca Casa Vidalet, que la madre vendió un año después del crimen.

Más búsquedas incriminatorias

La del ADN no es la única búsqueda en internet con su móvil que lo pone en el punto de mira de los agentes de Homicidios. Los días 9 y 13 de diciembre de 2019, 22 y 26 días después, respectivamente, del asesinato de Wafaa en Carcaixent, David S. O. obtuvo información del proceso de curación de una herida. Una foto publicada en redes sociales poco después de la desaparición de Wafaa muestra que tiene una herida en el pecho, herida que los investigadores creen relacionada con la lucha con su víctima. El Tuvi no acudió a ningún servicio médico, pero hizo dos búsquedas en internet: "Cuánto tarda en curarse una quemadura", el día 9, y "herida sale líquido y no se cierra", cuatro días más tarde.

Cuando la Guardia Civil preguntó en interrogatorio a la madre de David S. O. por esa herida, la mujer respondió que no se la había visto sino que sabía de su existencia porque le habló de ella la expareja de su hijo y que la chica le había comentado que se debía "a una caída en bicicleta".