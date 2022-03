En redes sociales cualquier usuario puede publicar el mensaje que le plazca sin control ni verificación ninguna. Lo puede hacer incluso camuflado desde el anonimato. El peligro es que este bulo puede expandirse a velocidad de vértigo en caso de que otros perfiles den pábulo a esta información falsa y la compartan desde sus perfiles. Esto es precisamente lo que viene sucediendo en Castellón.

El bulo en cuestión asegura que se están drogando a chicas con burundanga en distintas discotecas para posteriormente abusar sexualmente de ellas. Pues bien, desde este periódico se ha intentado confirmar esta información con fuentes oficiales, que desconocen por completo los hechos al no existir denuncia alguna. En el texto que se está difundiendo en redes sociales se menciona también a discotecas como Santos o Mambo, afirmando que “los porteros dicen que hay más casos”.

Carlos Trujillo, gerente de Santos y socio de Mambo, así como presidente de la asociación de ocio nocturno ON Castellón, asegura que desde la sala no hay conocimiento de estos hechos: “Lo vimos por redes sociales y lo pusimos en conocimiento de la Policía Local por si podíamos ayudar, pero no nos han dicho nada. No tenemos constancia de que haya pasado nada de lo que están diciendo en redes sociales y si hubiera pasado algo seríamos los primeros en saberlo porque nos habrían pedido las imágenes de la sala y hubiéramos colaborado en todo”.

Desmentido de fuentes oficiales

Desde Policía Nacional, cuerpo encargado de gestionar este tipo de casos, han confirmado a este periódico que no han recibido ninguna denuncia similar en los últimos meses. Por si fuera poco, desde Sanidad arrojan más luz si cabe al asunto. “En el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitari de Castelló no ha registrado analíticas positivas a esta sustancia”. Es decir, que ni burundanga, ni éxtasis líquido se han detectado tras unos análisis que hubieran sido obligatorios de haber presentado alguna denuncia por violación.

Con la Magdalena a la vuelta de la esquina, con este artículo no se busca relajar las medidas de seguridad durante el tiempo de ocio, pero lo cierto es que en las últimas fechas, y a diferencia de lo que circula por distintos grupos de Whatsapp, stories de Instagram o publicaciones de Twitter o Facebook, Castelló no es una ciudad plagada de violadores cargados de burundanga como se insinúa en los citados bulos.

Este es uno de los mensajes difundidos en redes sociales:

Desde Santos, su gerente incide en que se pusieron en contacto con algunas de las personas que estaban publicando estos polémicos contenidos: “Nos preocupó al verlo en redes sociales y les preguntamos. Todos nos dijeron que lo habían visto por ahí, que no conocían a las chicas que lo habían sufrido ni tenían pruebas. Pese a ello lo pusimos en conocimiento de las autoridades por si era cierto, pero no hemos recibido mensaje alguno”. Carlos Trujillo destaca que en la discoteca aludida cuentan “con un protocolo muy estricto en este sentido, con un seguridad en los baños para evitar riesgos y con un circuito de cámaras de vigilancia”.