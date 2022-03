"Me dijo que era policía, me llevó por la fuerza a un sótano y allí me violó"

La fiscal reclamó el jueves una condena de entre 14 y 16 años de prisión para un hombre acusado simular que era policía para violar a una chica e intentarlo con otra en Palma. "Contactó conmigo, quedamos y me llevó a un sótano a golpes. Allí me violó y se fue tan campante. Se hizo pasar por policía corrupto", afirmó una de las víctimas en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. La otra contó que la abordó en la calle y simuló ser agente de la autoridad para conseguir meterla en su coche mientras amenazaba con implicarla en un asunto de drogas. "No soy un depredador sexual", alegó el procesado, que solo reconoció haber coaccionado a una de las jóvenes al confundirla con una chica a la que había comprado drogas.

Una de las agresión se produjo en noviembre de 2020. Una de las víctimas ofrecía desde hacía un tiempo servicios sexuales en una página web. "Él contactó conmigo y quedamos. Ya entonces me dijo en el chat que era policía. Yo pensé: ‘A mí me da igual, mientras me pague...’, Nos encontramos en la calle Manacor. La idea era ir a otro sitio pero me llevó a un sótano a golpes", contó la perjudicada durante el juicio.

Según su relato, el hombre la llevó por la fuerza hasta allí, donde la golpeó y le quitó la ropa. "Me agachó y me violó. Y se fue tan campante", narró mientras el sospechoso se reía y negaba con la cabeza. La joven contó que el hombre aprovechó su falsa condición de policía para intimidarla. "Me amenazó para que no contara nada. Me dijo que si decía algo se me caería el pelo", aseguró. La mujer explicó que no presentó entonces ninguna denuncia -"no sirve para nada"-, pero alertó de lo ocurrido en la página de contactos donde se anunciaba. "Otras chicas me dijeron que les había pasado lo mismo", contó.

La mujer rompió a llorar al explicar que en aquella época llevaba "dos años" sin consumidor drogas y que tras la violación sufrió una recaída.

El acusado, en su declaración, rebatió la declaración de esta joven. "Cuando me separé de mi pareja sí contacté con prostitutas, pero a esta chica no la conozco", aseveró.

La otra víctima contó que el 25 de junio de 2021 fue abordada por el acusado cuando paseaba por la calle Manacor. "Se acercó hablando por un walkie-talkie y me preguntó por qué no llevaba mascarilla. Me dijo que era policía, me pidió la documentación y dijo que tenía que registrarme el coche", explicó. Así logró meterse con la chica en el coche de ella con el pretexto de llevarla a comisaría. "Yo estaba muy nerviosa. Me dijo que iba a encasquetarme 25 gramos de cocaína que llevaba encima y que tenía que desnudarme. Yo empecé a dar patadas. Al final, paró el coche y pude irme", narró entre sollozos.

El acusado admitió haber abordado a esta joven, pero se escudó en un error. Según su versión, había dado dinero a una chica para que le trajera droga pero ella no volvió. Poco después, la confundió con la víctima y le exigió el dinero, hechos por los que pidió perdón y dijo estar arrepentido. "En el diario se me ha puesto como un depredador sexual, pero no lo soy", sentenció.

Los policías que investigaron el explicaron el acusado tenía, según su familia, una aplicación en el móvil que simulaba una emisora policial.

La fiscal calificó de "surrealista" la versión del sospechoso y reclamó una condena de 16 años de prisión por dos delitos de agresión sexual -uno en grado de tentativa- y otro de usurpación de funciones públicas, aunque planteó una alternativa de 14 años de cárcel por violación y coacciones.