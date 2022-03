Una menor de Castellón: «Me dijeron que me desnudara y me dieron cocaína»

Un hombre y una mujer se sentaron ayer en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, acusados de obligar a una menor de edad, de 15 años, a participar en un trío sexual. Los hechos ocurrieron, según el relato del Ministerio Fiscal, el 21 de julio de 2016, cuando los dos adultos recogieron a la víctima y, presuntamente, la llevaron hasta una vivienda donde la forzaron sexualmente. La acusación pública solicita para cada uno de los procesados una pena de prisión de 13 años y medio por un delito de agresión sexual.

La afectada declaró ayer protegida por un parabán y dijo al tribunal que conocía a la acusada (había ejercido la prostitución junto a la madre de la adolescente). «Me quedé unos días con ella y me dijo que íbamos a ir a almorzar con un amigo suyo. Entramos en una casa, donde me dieron cocaína y me sentí presionada para tomarla», explicó la chica a preguntas del Ministerio Fiscal.

«Yo solo quería irme a casa. Me dijeron que me desnudara y me metiera en la piscina», aseguró la víctima, quien después acabó en una habitación con los dos acusados, según su propio relato. «El hombre me lamía como si fuera un caramelo y me quitó la ropa interior. Ella me decía que cuanto antes me dejara, antes nos iríamos», aseveró la joven.

Por su parte, los dos procesados negaron los hechos. El varón, que declaró en primer lugar, admitió que había sido consumidor habitual de cocaína, pero negó haber mantenido relaciones sexuales con la menor. «Otro hombre y yo estábamos en Onda. Habíamos estado recogiendo tomates y nos encontramos con las dos --la acusada y la víctima--. Nos pidieron que las acercáramos a casa», aseguró el hombre, haciendo alusión a un encuentro casual.

El acusado continuó: «La niña entró en la caseta y estuvo allí unos 30 minutos», insistiendo en que él no había accedido.

La mujer, que se sentó en el banquillo en un avanzado estado de gestación, reconoció que se había quedado al cuidado de la niña, ya que conocía a la progenitora por haber trabajado juntas en una casa de citas. Rechazó la acusación de abusos y dijo haber tenido problemas con la madre.

La progenitora también fue llamada a declarar como testigo y dijo que fue la acusada quien le pidió pasar tiempo con la niña porque se sentía «sola». «Mi hija me contó que le habían dado droga y, cuando la llevé a la Guardia Civil, la oí contar que le habían hecho tocamientos y que le decían que se relajara», aseveró.