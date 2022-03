La masía de la secta de Vistabella es un "búnker" rodeado de cámaras de seguridad

"Era como un búnker, rodeado de cámaras de seguridad". Así se expresa el alcalde de Atzeneta, Santiago Agustina, municipio ubicado a 16 kilómetros de la masía la Chaparra de Vistabella del Maestrat, donde se ha desarticulado una secta destructiva acusada de abusos sexuales a niños y adultos.

Agustina asegura que "es una masía muy grande. Desde hace unos 20 años que creo que era propiedad del líder de la secta que han detenido. Lo que ha pasado era previsible, a nadie le ha extrañado. Se sospechaba por los pueblos que había una secta desde hace años, o alguna historia de drogas, pero no de esta magnitud. Algo raro pasaba allí". Además, señala a este periódico que "había mucho movimiento de caballos y niños".

El primer edil de Atzeneta cree que "los que actuaban allí no eran del territorio, venían de fuera y no se relacionaban con nuestros vecinos". Otra de las curiosidades que relata el munícipe es que tenían vigilado a todas horas el recinto: "Si alguien buscaba setas por esa zona, en los límites vallados de la parcela, al momento salía alguien, como una especie de guardia de seguridad, que advertía de que allí no se podía estar".

Sobre la operación policial, realizada la madrugada del lunes al martes, Agustina manifiesta que "hubo mucho movimiento, patrullas de Policía, Guardia Civil, helicóptero, agentes con metralletas, ambulancias... No sabíamos nada de nada porque se dirigió todo desde Madrid, nos pilló por sorpresa. Los vecinos la mañana del martes ya me preguntaron qué había pasado".

Por otro lado, el alcalde recuerda una historia que le contaba su padre: "Se ve que el antiguo amo de la masía, hace muchos años, se jugó su propiedad en una partida de cartas en el casino de Monte Picayo". La perdió y, a partir de eso, "ha ido teniendo diversos dueños", hasta acabar en manos del líder de la secta, Antonio G. L.

Por su parte, el alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, manifiesta que en el Ayuntamiento "no sabían nada" ni se "podían imaginar nada" de lo que ahora ha trascendido que presuntamente ocurría en el interior de la masía. Tras conocer la presencia de dispositivos policiales, "pregunté y dijeron que había una investigación judicializada abierta", afirma. Respecto a la masía, indica que se trata de una parcela "muy grande" en la que vivían varias familias. "Siempre han sido autosuficientes, mantenían el anonimato", concluye.

El complejo en el que intervino la Policía Nacional y la Guardia Civil está en el límite de los términos municipales de Vistabella, donde pertenece --a 8 kilómetros de distancia del pueblo--, y Atzeneta, ya que se llega a través de la CV-170 que enlaza ambas localidades.