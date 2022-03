Este jueves un vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales y dispositivos móviles de Castellón. En el mismo se ve cómo un coche va haciendo eses por la Avenida del Mar de Castelló. Las imágenes se han grabado en la madrugada de este mismo jueves y el conductor del vehículo, como todo hacía indicar, ha dado positivo en la prueba de alcoholemia a la que se ha visto sometido.

De hecho, el vehículo en cuestión se ha visto implicado en un accidente de circulación a las 7.00 horas de este mismo jueves en el cruce entre la citada Avenida del Mar con la calle Pablo Iglesias de Castelló. Por suerte no hay que lamentar heridos, pero los agentes desplazados al lugar sí han sometido al conductor a una prueba de alcoholemia, con resultado de atestado contra la seguridad vial.

De hecho el coche se ha localizado en el aparcamiento del antiguo recinto de ferias y mercados con la persona que conducía en el interior. Por suerte no hay que lamentar víctimas, pero hay que incidir en que el alcohol y el volante no pueden ir de la mano ni en Magdalena ni nunca. Si no solo hay que ver el vídeo que acompaña esta información para corroborarlo.