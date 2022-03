El autor del asesinato a tiros en Vinaròs sigue huido tras 48 horas

El autor del asesinato a tiros de un hombre este viernes en la cala Montero de Vinaròs, ubicada en la Costa Nord, continúa en paradero desconocido 48 horas después del crimen. Como publicara este periódico en exclusiva, la víctima recibió tres tiros en el pecho y fue arrojada al mar por su verdugo. Los investigadores han conseguido ya identificar al fallecido, tratándose de José Lleti, de 58 años, vecino de la capital del Baix Maestrat y sin antecedentes penales. El perfil aparentemente normal de la víctima arroja pocas pistas acerca del posible ajuste de cuentas que desde el inicio se perfiló como la principal hipótesis.

La situación fronteriza de Vinaròs deja abierta la puerta a una huida del fugitivo a Cataluña, aunque no se descarta ninguna posibilidad respecto a su paradero. Agentes de la Policía Local no mantienen activado ningún dispositivo especial de vigilancia por carretera, según ha podido saber este diario, mientras que desde la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón no respondieron ayer a este extremo, a preguntas formuladas por Mediterráneo.

Cabe recordar que otro presunto ajuste de cuentas, el que acabó en el año 2008 con la vida de un vendedor ambulante de etnia gitana en Vinaròs, lleva 14 años sin esclarecerse. La víctima, Mariano Santiago, fue ejecutada a tiros en pleno mercadillo semanal, a la luz del día y sembró el caos en la localidad. Sin embargo, el autor material del crimen nunca fue ni identificado ni detenido por los investigadores de la Guardia Civil.

Las indagaciones llevaron a los agentes a sospechar que se trataba de un ajuste de cuentas --el fallecido recibió cinco disparos y murió delante de su esposa en el puesto en el que trabajaba-- y pusieron sus ojos en un supuesto clan rival.

Así, la Fiscalía sostuvo que el crimen fue una vendetta de Los Pelúos por una reyerta mortal ocurrida cinco años antes, en el 2003 en Sabadell (Barcelona), donde murió su tío a manos del clan al que pertenecía Mariano Santiago, por el que condenaron a dos de las siete personas que intervinieron.

Estas investigaciones llevaron a la Audiencia Provincial de Castellón a sentar en el 2019 a cinco personas de la misma familia en el banquillo de los acusados por haber, supuestamente, encargado a un sicario no identificado el asesinato a sangre fría de Santiago en la capital del Baix Maestrat.

El jurado popular, sin embargo, declaró «no culpables como inductores de causar la muerte violenta de Mariano Santiago» a todos los procesados --una madre y cuatro de sus hijos--. La Fiscalía pedía, para cada uno de ellos, 25 años de prisión por el supuesto asesinato a sueldo.