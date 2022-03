A las 16.00 horas de este jueves el CICU ha recibido un aviso mediante el que se alertaba de que había explotado una bombona de butano en una vivienda da de la calle San Pascual de Vinaròs. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico, cuyo equipo sanitario ha asistido a un menor de 15 años de edad por inhalación de humo.

Posteriormente, el niño ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Vinaròs.

El gas es un combustible con un gran poder calorífico, que constituye una fuente de energía muy utilizada en nuestro entorno, principalmente en temas de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria y cocinas. Su gran peligrosidad radica en su capacidad para provocar explosiones, incendios e intoxicaciones.

¿Cómo y por qué se produce una explosión de butano?

Normalmente, una bombona de butano no puede explotar ni reventar, aunque sí causar una explosión. Las bombonas no suelen reventar de golpe, sino que lo más habitual es que se rajen por una de sus soldaduras cuando la presión es demasiado elevada y la válvula de seguridad no cumple su función.

Las botellas de butano resisten unos 30 kilos por centímetro cuadrado de presión y las válvulas que tienen comienzan a liberar gas a 20 kilos por centímetro cuadrado. El dispositivo de seguridad se activa en ese momento.