Dos detenidos en Asturias por agredir a una prostituta y herir a dos clientes de un bar

La Policía Nacional ha detenido en Mieres (Asturias) a dos hombres acusados de robo con violencia, detención ilegal y lesiones. Todo ello fue resultado de una noche que se inició con un grave altercado con una prostituta y acabó con una pelea en un conocido pub del barrio de La Villa.

Los hechos, siempre según los portavoces de la Policía Nacional, ocurrieron durante la madrugada del pasado 28 de marzo. En un momento de la noche, los detenidos decidieron contratar los servicios de una chica de compañía, trasladándose al domicilio de uno de los ellos. “Tras no llegar a un acuerdo a la hora de pagar los servicios, increparon, golpearon con una defensa extensible y robaron las pertenencias a esta mujer, la cual, tras un fuerte forcejeo logró huir de la vivienda no sin antes ser amenazada para que no denunciara ante la Policía Nacional”, recoge el informe policial.

Posteriormente, los dos acusados se desplazaron a un conocido bar de copas situado en el barrio de La Villa. Allí provocaron un altercado, iniciando una violenta pelea en la que se vieron implicados varios clientes. El más joven de los detenidos, de complexión fuerte, inició la reyerta fuera del local, para luego seguir a una de sus víctimas hasta el interior del establecimiento. Como consecuencia resultaron heridos de consideración dos de los implicados, teniendo que ser atendidos de urgencia en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres, recibiendo varios puntos de sutura. Una parte de la pelea ha sido grabada por cámaras de vigilancia, quedando constancia de la agresividad del acusado.

Por estos hechos, y tras formular las pertinentes denuncias, fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Mieres, decretando su libertad con cargos.

Una vez bajo custodia policial, fue la prostituta agredida la que acudió al día siguiente a la Comisaría para tramitar la pertinente denuncia. Los detenidos intentaron refutar su testimonio, negando el uso de una defensa extensible. Sin embargo, las imágenes grabadas de la posterior pelea acreditan que utilizaron esta arma, lo que confirma la credibilidad de la denuncia de la mujer.