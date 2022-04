Una discusión durante una partida de cartas por unas supuestas trampas de uno de los jugadores acabó en tragedia el 29 de agosto de 2020 en la plaza Maguncia de València. Un hombre de 47 años y nacionalidad paraguaya, que no participaba en dicha pelea, trató de mediar para calmar los ánimos. Sin posibilidad alguna de defenderse, al no esperar la reacción de su agresor ni que éste estuviera armado con un destornillador, la víctima recibió un fuerte golpe en la sien izquierda con dicha herramienta, que perforó su cráneo ocho centímetros, provocándole la muerte. Su presunto asesino se enfrenta ahora a penas de entre 17 y 20 años de prisión por un delito de asesinato, según las peticiones del Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Por su parte la defensa trató de convencer al jurado popular de que los hechos serían constitutivos de un delito de homicidio imprudente o en todo caso producto de un estado de arrebato en el que en ningún momento tuvo la intención de acabar con la vida de Gabriel Ibarra, de ahí que solicite tres años de cárcel. No obstante, el lugar en el que atacó a su víctima, en una zona vital como es la cabeza, armado con un destornillador, es según indicaron las acusaciones en su informe un claro ejemplo de que sí hubo dolo por parte del acusado, además de alevosía ya que el hombre no se podía esperar en ningún momento la desproporcionada reacción de su agresor ni tuvo posibilidad alguna de repeler el ataque. El acusado reconoció los hechos ante el jurado popular que deberá dictar su veredicto la próxima semana. Aunque matizó cómo se produjeron y que cuando levantó el brazo con el destornillador «no pensó lo que hacía». Su defensa pide que se contemple la circunstancia atenuante de confesión, aunque la jefa de Homicidios de la Policía Nacional que llevó la investigación aclaró que fueron ellos quienes telefonearon primero al sospechoso indicándole que se presentara en dependencias policiales. El acusado esgrime que estaba en el hospital y que sí tenía intención de entregarse, como posteriormente así hizo. Sin embargo, para que una confesión sea tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad penal ésta se tiene que producir antes de que se dirijan las investigaciones contra uno, circunstancia que aquí no se da, o que aporte algo relevante para el esclarecimiento de los hechos, cuando realmente el acusado ni siquiera reconoció por completo su crimen, al negar que portara objeto alguno en la mano cuando le asestó el mortal golpe en la cabeza. Asimismo, el arma homicida nunca ha sido localizada. La Fiscalía solicita 17 años de prisión por un delito de asesinato con la atenuante de embriaguez y la defensa tres por homicidio imprudente Respecto a la otra atenuante en discusión como es la embriaguez, que sí contempla el Ministerio Fiscal, numerosos testigos declararon que la madrugada de los hechos el procesado, también de nacionalidad paraguaya, estaba bebiendo cervezas con otros compatriotas mientras jugaban a las cartas en un parque junto al Mercado de Castilla de València. Tras discutir con uno de los jugadores, al que acusaba de hacer trampas, Rolando fue a su vehículo, que se encontraba aparcado en las inmediaciones, y regresó armado con un objeto punzante de ocho centímetros de longitud. Según el relato del fiscal, el acusado portaba dicha arma blanca oculta cuando se dirigió hacia las personas con las que había discutido por una cuestión relacionada con la partida de cartas. Al ver la actitud agresiva del procesado, Gabriel, que estaba en el lugar pero que no había intervenido en modo alguno en la discusión, trató de detenerlo interponiéndose en su camino, «propinándole un pequeño golpe en el pecho». El acusado, de forma súbita y sin que su víctima pudiese prever su respuesta, reaccionó clavándole el destornillador en el cráneo. Tras ello huyó del lugar junto a su hijo. «Mi padre solamente quería parar la pelea con palabras y lo mataron», aseguró en su día uno de los hijos del fallecido.