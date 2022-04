Un juicio 15 años después: "Yo solo hacía que taparme, recibir golpes y pedir auxilio"

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzgó este martes a 4 personas para las que la Fiscalía pide penas de prisión de 4 años y medio para cada una por un delito de lesiones mientras que la defensa solicita la libre absolución o, en su defecto, la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por cuanto los hechos se remontan al año 2007.

Versiones opuestas

Una vista en la que los cuatro acusados de patear a un hombre y golpearle en Ayódar negaron los hechos de que se les acusaba mientras que la víctima aseguró: «Yo solo hacía que taparme y recibir golpes y golpes y pedir auxilio». Un testigo aseguró: "Yo estaba derecho y él con la cabeza debajo de mis piernas" porque las personas implicadas «estaban calientes y le hubieran hecho mucho daño». Como consecuencia de los hechos, la fiscalía sostiene que el varón sufre una rotura y desviación del tabique nasal que hace que no ventile bien por un lado y precise gotas.

Contradicciones

No obstante, se apreciaron ciertas contradicciones entre la víctima y el testigo. El primero aseguró que la noche del 22 de mayo de 2007 «oía mucho jaleo, serían sobre las diez y media u once de la noche, yo ya estaba acostado; les llamé la atención y empezaron a discutir. Me retaron a que bajara, se abalanzaron sobre mí, me tiraron al suelo y me propinaron todos golpes. Yo no quería que me pegaran en los ojos porque me habían hecho una operación».

¿Ebrio?

Por contra el testimonio matizó que el varón agredido «iba un poco tocado», que estaba con los acusados discutiendo y llegaron a las manos» y que en un momento dado cayó al suelo y sangraba por la nariz. No obstante no pudo precisar quién de los procesados le propinó un puñetazo, aunque sí dijo que le pegaban más ellas que ellos patadas» y que dijo «Que lo vais a matar, ostias!».

Mientras, los acusados negaron haber bajado a la vía pública y golpeado a la víctima. «Mi hermana y su marido estaban en nuestra casa y mi marido y yo un piso más abajo», señaló una acusada. Su marido señaló que el acusado les tiró una piedra al balcón y después una botella y que les dijo: «Os mato, me voy a por la escopeta» y que después oyeron un ruido fuerte y cuando se asomó al balcón lo vio que estaba lleno de sangre. «No salimos de casa. Daba miedo, estaba muy agresivo», dijo el otro acusado. Mientras la cuñada señaló que ella estaba dentro de la casa y al oir un ruido salió al balcón y vio lleno de sangre al hombre, al que escupió porque él la había insultado, relatando que cuando la veía le decía cosas como «puta, ahí te cojo y te meto cuando quiero». H