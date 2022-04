Una joven de Benicarló: «Abusó de mí de los 9 a los 13 años y me daba mucho asco»

Una joven de 22 años relató ayer al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón los presuntos abusos sufridos a manos de su tío, vecino de Benicarló, cuando ella tenía entre nueve y 13 años. «Empezó tocándome por encima y debajo de la ropa y yo estaba muy confundida. Después, me obligaba a que le hiciera felaciones y me cogía del cuello para guiar mi cabeza. A mí me daba mucho asco», explicó la afectada a preguntas de la fiscal.

La víctima dijo que el acusado, que le preguntaba durante las relaciones forzosas si estas le gustaban, le pedía a la niña que no le contara a su madre ni a su tía lo sucedido. «Yo empecé a destrozar la ortodoncia inconscientemente de los nervios que sufría. No quería que lo que estaba pasando destruyera a mi familia, que estaba muy unida», recordó la chica, quien reconoció haber cogido «el mal camino» y empezar a fumar porros a los 14 años para evadirse. Dijo haberse sentido «muy sola» y haberlo pasado «fatal». «Sentía culpa porque desde que yo confesé los abusos, mi familia se separó y eso era lo último que quería», relató la denunciante ayer. El procesado lo negó todo Por su parte, el procesado negó cualquier tipo de tocamiento sexual. Aseguró que la joven había sido «como una hija» para él e incidió en que las acusaciones eran «todo mentiras». «Esto es un montaje. No me lo esperaba. Se han ensañado y han ido diciendo por Benicarló que yo era un pederasta», sostuvo el procesado desde el banquillo de los acusados. El hombre dijo que no solía estar a solas con la denunciante y que tampoco se bañaba con ella. En referencia a un episodio acaecido durante su adolescencia, la acusó de robarle mil euros para comprarse un iPhone, sustracción que después reconoció ella. La víctima, a preguntas de la defensa, recordó que ella a su tío le tenía «mucho cariño» y que para ella «no ha sido nada fácil» todo el proceso judicial por los abusos. La madre de la chica La madre de la joven también fue llamada a declarar como testigo. Aseguró a los magistrados que la niña era «amable» y «abierta» hasta que hubo «un antes y un después». La progenitora dijo que cuando su hija le confesó lo ocurrido le hizo prometer que no contaría nada. «Me reuní con él y me reconoció los hechos, me dijo que estaba arrepentido, pero me soltó: Ahora ya está hecho, ¿qué quieres que haga? Le pregunté si lo había hecho con más personas y agachó la cabeza», sostuvo la madre apuntando a más posibles víctimas. La fiscal pide 14 años de prisión por agresión continuada.