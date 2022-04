Un vecino de Castellón admite que robó 100.000 euros a su empresa

El que fuera jefe de administración de una empresa de les Alqueries ha reconocido este lunes en el juicio celebrado contra él en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón que robó cerca de 100.000 euros a la compañía. Así lo ha admitido en su interrogatorio, en el que ha confirmado que se aprovechó de su puesto, que le daba acceso a la contabilidad de la empresa, y llegó a comprar gasoil a nombre de la compañía para abastecer de calefacción su propio domicilio.

«Me despidieron sin indemnización y sin finiquito porque firmamos un acuerdo en el que se comprometían a no denunciarme», ha dicho el procesado.

La Fiscalía, que pedía inicialmente una pena de seis años de prisión, lo ha rebajado a dos y una multa de 2.790 euros. La defensa aceptaba esa condena, pero no pudo llegarse a un acuerdo por no estar conforme la acusación particular.

El caso está visto para sentencia.