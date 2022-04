Juzgan a un hombre por tener sexo con una niña de 14 años en Castellón: la madre dice que "se aprovechó" porque "estaba enamorada"

La Audiencia Provincial de Castellón ha acogido este martes el juicio a un varón acusado de mantener relaciones sexuales con una menor que, en el momento de los hechos en 2019, tenía 14 años de edad. La madre de la víctima aseguró en su declaración que el acusado, que tenía entonces 21 años, «se aprovechó» de su hija que «estaba enamorada». Tras el juicio, que quedó visto para sentencia, la Fiscalía mantiene la petición de nueve años y medio de prisión.

«Se aprovechó de una niña de 14 años que se había enamorado, teniendo más de 20», indicó la madre, al ser preguntada por el motivo de la denuncia. Los hechos juzgados ocurrieron en junio, en torno a la noche de San Juan de 2019. «Se hablaba mal de mi hija en el pueblo, se decía que se había acostado con una persona mayor, así que le pregunté y me dijo que había estado saliendo con ese chico sin que se supiera», indicó la madre. El encausado conocía a la familia porque era amigo del hermano de la menor, y negó a la madre, delante de la hija, haber mantenido con ella cualquier tipo de relación. Ambas fueron entonces a denunciar el caso a la Policía Local de un municipio de la provincia de Castellón, que este diario omite por preservar la intimidad de la menor.

La víctima, que ahora tiene 17 años, declaró por videoconferencia. «Era amigo de mi hermano, venía a casa casi todos los días, le cogí mucho cariño y me dejé llevar», explicó. Las relaciones fueron consentidas, según remarcó la Fiscalía. El encausado, en cambio, negó cualquier tipo de relación con la menor. «No fuimos pareja, la trataba como si fuera mi hermana pequeña», subrayó. Uno de sus amigos dijo en su declaración que «no había relación. Como él no quiso reconocer algo que no había hecho, lo denunció».

Prueba pericial

Los responsables de la prueba pericial, por su parte, realizaron una exploración a la menor, mediante una entrevista y otras pruebas psicotécnicas, y concluyeron que «su testimonio era creíble». «Lo que cuenta creemos que pasó», aseguraron ante el tribunal.

En sus conclusiones, el representante del Ministerio Fiscal mantuvo la petición de nueve años y medio de prisión para el acusado, al considerar que «ha quedado acreditado» el sexo con la menor, remarcando que tenía «dos años menos que el margen legal».

Por contra, la defensa cuestionó algunos aspectos, como la no inclusión en la causa de los mensajes con los que presuntamente habían quedado el día que se consumó la relación o la contradicción respecto al uso del preservativo, que la menor dijo haber empleado en su primera declaración, y durante el juicio no. La defensa apuntó que «quizá la menor no fue consciente de la trascendencia de la denuncia», que realizó «para justificar y defenderse de la madre», y pidió la absolución de su cliente.