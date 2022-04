La Policía Nacional ha detenido al líder de la red de falsos vacunados contra el covid-19. Según ha podido saber CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, los agentes han arrestado en Madrid a un hombre que trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario La Paz. Se le acusa de cobrar más de 200.000 euros por inscribir como vacunadas a 2.200 personas en el Registro Nacional contra el Covid-19 de manera fraudulenta.

También han detenido a una enfermera que trabajaba en el mismo centro y a otras dos personas más, de las que no han trascendido datos, y que habrían ejercido de intermediarias con los "clientes" que pagaban por figurar como inmunizados contra el coronavirus. La enfermera detenida hoy no es ninguna de las que anteriormente se vieron implicadas. Esas dos sanitarias sufrieron el robo de sus claves informáticas y no tienen que ver con la trama, según las fuentes consultadas por este medio.

Según las fuentes consultadas por este medio, el cerebro de la trama habría invertido buena parte del dinero obtenido en adquirir criptomonedas. Entre las pruebas halladas por la policía, se encuentran varias grabaciones en las que se observa al auxiliar detenido acceder a los ordenadores del hospital madrileño se usaron para realizar las falsas inscripciones.

La trama descubierta en la operación Jenner tenía dos tarifas diferentes, según las pesquisas. Como reveló CASO ABIERTO, de un lado, los clientes "vips" o pijos, como un empresario, un piloto de avión y varios personajes del mundo del espectáculo, pagaban mil euros por conseguir el certificado de vacunación y el pasaporte covid. En la lista aparecen hombres y mujeres "transversales, de izquierdas y derechas", pero no hay políticos ni futbolistas, según ha sabido este canal.

Por otro lado, otro grupo de clientes, algunos vinculados con el mundo de la delincuencia, pagaban una tarifa mucho más asequible, unos 250 euros, por ser incluidos en el registro de vacunados. Entre ese grupo estaría un conocido alunicero (atracador de joyerías y tiendas empotrando coches contra los escaparates) madrileño, otro hombre con antecedentes por un homicidio y la bautizada como reina de la coca, una mujer conocida como "La Tetas", vinculada al grupo de Los Miami y en libertad provisional a la espera de juicio por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Esa tarifa más barata sería, según fuentes de la investigación, la que también habría pagado el cantante Omar Montes.