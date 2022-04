Una nueva colisión entre un turismo y un jabalí provocó un accidente de tráfico en la CV-170, a la altura de Atzeneta, este jueves. El siniestro se produjo después de que el animal invadiera la calzada y chocase frontalmente contra el vehículo.

El suceso tuvo lugar a las 7.45 horas y afortunadamente, el conductor no sufrió ningún daño. Sin embargo, el coche quedó siniestro y el animal, tendido en el arcén.

Según ha denunciado la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, se trata de un hecho que se repite en las carreteras de la provincia debido a la sobrepoblación de estos animales silvestres. «Alguna vez me tenía que tocar porque me muevo mucho por el interior y he esquivado bastantes situaciones así», contó el conductor afectado tras la colisión. «Esta vez no pude evitarlo. Me llevé un buen susto y podría haber sido mucho peor y no contarlo», advirtió la víctima, quien incidió en que «ante hechos así, que continuamente son noticia, se deja más que claro que la caza es necesaria para controlar la sobrepoblación de estos animales».

Otra conductora, propietaria de una masía en el mismo término municipal contó ayer a este diario que, hace escasos diez días, estuvo a punto de colisionar con un ejemplar de grandes dimensiones en la carretera a Torre d’en Besora. «Tuve suerte», recalcó.

El club de cazadores El Castell de Atzeneta realiza distintas acciones para reducir el número de animales, aunque es una labor costosa. «Realizamos batidas en la temporada permitida y luego esperas, pero hay zonas donde los jabalíes se refugian, porque están protegidas o no tenemos acceso», explicó ayer al respecto el presidente, Enrique Barberá.

Solo en el 2021 la DGT contabilizó 243 accidentes con jabalís en Castellón y en diez años se han multiplicado por siete.