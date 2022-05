Una menor tutelada acusa a un vecino de Onda de abuso sexual

Una joven que estuvo tutelada por la Generalitat Valenciana en un centro de menores de Onda acusó ayer a un vecino de la localidad de un presunto delito de abusos sexuales por el que la Fiscalía solicita tres años de prisión.

En su declaración el varón admitió que la vio caminar por la calle y le espetó: «Ey, maja, ¿estás sola?", aceptando la víctima su invitación para tomar algo en un bar.

El procesado negó en todo momento que supiera que la edad de la chica era de 15 años, aunque el Ministerio Público sostiene que el adultó llegó a intentar besarla y a manosearla en su furgoneta, siendo supuestamente consciente de que era menor de edad.

La denunciante declaró tras un parabán y recordó que el hombre la abordó cuando ella salía del hospital de día. «Me pidió que lo acompañara a un bar y pensé que necesitaba ayuda como una persona mayor. Yo estaba embobada por la mediación que me daban y él me cogió del brazo y me llevó a un camino en su coche», afirmó.

La chica dijo que el acusado le intentó «meter mano» y que ella salió corriendo.

También declararon la dueña del bar al que acudieron ese día y una camarera. La segunda dijo que se notaba que la chica era menor de edad, de unos 14 o 15 años, un extremo que confirmó uno de los agentes de la Guardia Civil. El caso quedó visto para sentencia.