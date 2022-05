Agentes de la Policía Nacional de Elche, adscritos a la brigada de Policía Judicial, investigan desde anoche la muerte a tiros de una mujer de 80 años en un chalé de una urbanización de Elche, situada cerca de Torrellano, donde hay más de un centenar de viviendas diseminadas en chalés y calles.

El cadáver de la mujer fue descubierto por una patrulla de la Policía Local después de que se recibiera una llamada de vecinos de la urbanización Torre Azul de Elche alertando sobre el hecho de que la mujer había realizado unos encargos a un profesional, al parecer un fontanero, y no abría la puerta a la llegada de este. Todo ello les pareció muy raro. Otras fuentes aseguran que alguno había oído una detonación que en un primer momento no relacionó con disparos. Los vecinos están alarmados por lo ocurrido y las versiones que hoy cuentan en el lugar de los hechos son muy dispares. Uno de ellos, atendiendo a varias televisiones, aseguró que ayer, un día en el que no dejó de llover en toda la jornada, vieron a dos personas de negro en la zona.

Al llegar los agentes de la patrulla rural a la vivienda, comisionados a través de una llamada recibida en el servicio del 112 de la Generalitat Valenciana encontraron en el interior el cuerpo de la mujer de 80 años, que presentaba al menos tres impactos de bala (al parecer realizados con un arma corta y a poca distancia). La mujer se encontraba en una estancia de la vivienda y observaron el cuerpo desde el exterior La asesinada era ciudadana extranjera y vivía sola en el chalé. A esta hora no se ha facilitado su identificación mientras se intentaba localizar a los familiares. Todos los indicios apuntan a que llevaba pocas horas muertas por el estado que presentaba el cadáver.

La Comisaría de Elche, que mantiene un escrupuloso silencio sobre el caso, activó de inmediato el protocolo de delitos violentos y se personaron en el lugar agentes de la Policía Judicial y Policía Científica. Además se avisó de la muerte violenta al juzgado de guardia de Elche y la comisión judicial se personó en el domicilio de la víctima para examinar el cadáver antes de autorizar su traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se le practicará este jueves la autopsia.

Este no es el primer asesinato que se comete en Elche en lo que va de año, el pasado mes de febrero un menor mató a sus padres y un hermano en un chalé. Al parecer el motivo es que le habían castigado por malas notas. Esa misma semana se encontraron dos cadáveres que llevaban un par de años enterrados junto a un barranco.

En Elche, son muchos los ciudadanos extranjeros que durante los últimos años han comprado viviendas, principalmente en las inmediaciones del aeropuerto internacional Miguel Hernández, para pasar su vejez. Son personas que adquieren chalés y apenas mantienen relaciones vecinales. En su mayoría, sí tienen encuentros con personas de su nacionalidad que viven en las inmediaciones. El hecho de que la víctima tuviera 80 años y viviera sola no es algo raro. La casa donde han ocurrido los hechos es de dos plantas y tiene más de 200 metros cuadrados de superficie. Estaba muy cuidada y el jardín perfectamente conservado.

Los vecinos de Torre Azul, como otros del Camp d'Elx, tienen establecido desde hace meses una red de contactos para detectar personas sospechosas que merodean por los chalés. Esta iniciativa se produjo después de haberse producido robos en viviendas en otoño de 2021. Pese a que la Policía Local y Nacional, así como la Guardia Civil han reiterado que se mantiene la vigilancia y que se ha mejorado, no se ha visto mal por las autoridades estas medidas de autoprotección. Ahora bien, a estas horas y sin que se haya descartado que pueda tratarse de un robo, la policía trabaja con otras hipótesis.