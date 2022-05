Los residentes del barrio de Maestría de Castelló ya no aguantan más. Aseguran que la degradación de la zona los últimos años es patente y denuncian la inoperancia de las autoridades ante los “continuos escritos enviados al Ayuntamiento y diferentes cuerpos de policía”. Es por ello que han enviado estos escritos a Mediterráneo, en el que denuncian una situación “insostenible. Estamos hartos”.

Los problemas del barrio Maestría, en el que viven aproximadamente unas 10.000 personas y que comprende desde la Ronda Mijares a Gran Vía, y desde el Parque del Oeste al Hospital Provincial, no son nuevos. “En los últimos dos años hemos llamado a la policía más de 300 veces, lo tenemos contado porque no aguantamos más. Casi todos los días viene la policía a detener gente o la ambulancia a llevarse heridos”, explican a este periódico los vecinos que denuncian estos problemas.

Desde la Asociación de Vecinos de Maestría señalan varios puntos especialmente conflictivos: “Aquí no tenemos ambulatorio, local para la asociación o biblioteca, pero contamos con al menos cuatro prostíbulos declarados que conoce la policía y dos bares muy problemáticos, pero nadie ha hecho nunca nada”. Añaden al respecto que todos los residentes se ven perjudicados: “En primer lugar los propios alumnos del colegio Ejército, que tienen que ver cómo trapichean con droga casi a la puerta del colegio, cómo hay peleas a diario con borrachos y drogadictos. Después, aquí viven muchos ancianos que no están tranquilos. Ven cómo la zona se degrada, crece la inseguridad y el ruido”.

Afirman que en uno de estos establecimientos, en el que se han grabado los vídeos con las peleas que acompañan este artículo, “se venden artículos robados, se trafica con drogas y se consumen grandes cantidades de alcohol en la calle por decenas de personas pese a que apenas hay una mesa y dos sillas fuera del bar”. Confirman estas mismas fuentes que “los concejales y la alcaldesa tienen constancia del tema. El problema es que cuando gobiernan unos vienen los otros a prometer cosas que luego no cumplen, y al revés pasa lo mismo”. Sobre la problemática con el centro escolar dan a su vez los siguientes argumentos: “Está bien que se promuevan caminos escolares seguros y adaptados, pero no está bien que no se impida que los niños vean estos espectáculos tan lamentables”.

Un residente del barrio de Maestría sentencia por último que los propios denunciantes prefieren mantener el anonimato “porque hay hasta amenazas a los vecinos de que no digamos cuál es la realidad”, es por ello que no han querido ofrecer su identidad.