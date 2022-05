La agredida y la agresora del vídeo más viral de los últimos tiempos en Castelló, en el que se puede ver cómo una joven propina un contundente puñetazo a otra, han tenido a bien dar su versión de los hechos en Mediterráneo. La agredida tiene 18 años, responde a las siglas A.R. y llegó de Rumanía hace medio año. La agresora cuenta con solo 13 años de edad y estudia en un instituto próximo al lugar en el que se grabó el incidente, sucedido hace una semana en la Plaza Bucarest del barrio Grapa de la capital de la Plana.

Según cuentan ambas protagonistas fue un insulto de la agredida la que motivó el puñetazo. “Estaba bromeando con su hermano y le dije ‘sus muertos’, lo que hizo que se enfadara mucho y me pegara. Antes éramos amigas”, afirma A. R. Este extremo lo confirma también la agresora: “Nos llevábamos bien, pero que se cague en mis muertos cuando se acaba de morir mi abuela lo llevo muy mal y no me pude aguantar”.

La víctima asegura que el golpe en la mandíbula le provoca aún dolor, en una agresión que está siendo investigada por la policía. Desmiente también que fuera ningún juego y no le molesta que se haya viralizado: “Nos conocíamos de antes. Que lo haya visto tanta gente no me importa porque debe servir para que no vuelva a pasar; no es algo normal”.

Por último, la agresora, que recordemos que cuenta con solo 13 años de edad y también es de origen rumano, asegura haber recibido amenazas después de este lamentable suceso: “Ni mi hermano, que tiene 15 años, ni yo hemos ido a clase esta semana por miedo a que nos hagan algo y este miércoles una amiga de A. R. me pegó. Espero que se acabe pronto esta pesadilla y poder volver al instituto con mis amigos, que es lo que me gusta”.

Después de que el vídeo se difundiera a través de redes sociales y se reprodujera también este viernes en este periódico, este viernes la práctica totalidad de televisiones nacional abordaron el tema, que desde aquí confiamos en que concluya definitivamente por el bien de todas las partes y que no se vuelvan a producir hechos tan reprobables como los denunciados.